Groene gekte bijt zichzelf in de staart

Voorzichtig met het voorzorgsbeginsel, zo legden we een paar weken geleden al uit op deze plek. De tijdelijke sluiting van de 3M fabriek bij Zwijndrecht, net over de grens in Vlaanderen, werd afgedwongen door een minister (Zuhal Demir, N-Va) die liever politieke punten scoorde bij de groene lobby dan zorgvuldig werk leverde. Het gevolg? Honderden banen staan op de tocht, zowel bij de fabriek zelf als bij de toeleveranciers. Een typisch voorbeeld van ‘groene politiek maakt meer kapot dan je lief is’ dus.

Dat is helaas niet de enige schade die door het optreden van minister Demir kan ontstaan. De opschorting van de vergunning van 3M kan namelijk ook gevolgen hebben voor een groot infrastructuur en milieu project in dezelfde regio. Het doel van dit project, genaamd project Oosterweel, is om de ringweg rond Antwerpen te vernieuwen en te vergroenen met behulp van tunnels.

Het project kan de leefbaarheid van de regio enorm vergroten. Het verkeer dat nu nog over de ringweg raast zou dan voor een deel verplaatst worden naar tunnels. De vrijgekomen ruimte zal deels worden teruggegeven aan de natuur in de vorm van groenstroken en parken.

Maar nu politici van de aanwezigheid van zogenaamde PFOS chemicaliën in de grond rondom de fabriek een mega probleem hebben gemaakt, gaat dat project uiteraard ook langdurige vertraging oplopen. En dat terwijl er helemaal geen overtuigend bewijs is geleverd dat deze stoffen in de aangetroffen concentratie werkelijk een probleem voor de volksgezondheid opleveren!

Zo bijt de groene gekte zichzelf in de staart: een belangrijk wegenbouwproject dat tot een groenere, leefbaardere ring rond Antwerpen zou leiden wordt voor onbepaalde tijd vertraagd omdat politici hun groene scoringsdrang niet konden beheersen.

Het heeft iets paradoxaals, zoals de bekende Vlaamse commentator Pieter Cleppe terecht opmerkt: terwijl onze levens steeds veiliger worden, lijken politici druk bezig om op zoek te gaan naar nog meer zaken om te verbieden. Maar eigenlijk mag het geen verbazing wekken. Wie alleen een hamer heeft, ziet nu eenmaal in alles een spijker.