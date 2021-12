Horecaondernemers zitten in zak en as door verregaande lockdown: ‘We staan op instorten’

Nederlandse horecaondernemers vrezen voor de toekomst, de nieuwe lockdown is de zoveelste financiële en mentale klap voor ze. Sommige horecaondernemers zitten in zo’n diepe put dat ze besluiten er definitief mee te stoppen. Nederlandse ondernemers worden voor de zoveelste keer financieel en mentaal uitgeknepen door het zwabberbeleid.

Alle horeca moet tot 14 januari dicht, wat een harde klap is voor de sector. Juist de komende dagen hadden de hoogtijdagen van het jaar kunnen zijn. De broodnodige omzet van Kerst wordt hen nu door de neus geboord. Bij omroep Brabant vertelt een ondernemer mentaal er helemaal doorheen te zitten:

“Deze maatregelen zijn desastreus te noemen. Tot vijf uur open was al geen feest, maar dan kun je in ieder geval proberen er nog iets van te maken. Maar op basis van ‘we weten het niet, dus we doen het maar’ zulke vergaande beslissingen nemen, dat doet wat met de gesteldheid van veel ondernemers.”

Horecaondernemers weten maar al te goed waar ze aan toe zijn. Het zal namelijk niet blijven bij een ‘korte, harde lockdown’. Veel ondernemers vrezen dat we opnieuw maanden dichtzitten: “Nee hoor. Ik denk eerder aan april. Want we leren niks en we zien wel waar het schip strandt. Normaal zou je zeggen, we zijn al twee jaar bezig en er zou een stijgende lijn te zien moeten zijn. Maar er zit nul vooruitgang in, en dat is handelen op de wet van onvermogen.”

Sommige horecaondernemers zijn zo klaar met het zwabberbeleid dat ze definitief de handdoek in de ring gooien. Horecamagnaat Hans Bezembinder laat aan de Telegraaf weten helemaal klaar te zijn om als “grofvuil te worden behandeld”. De ondernemer bezit meerdere zaken in Alkmaar, maar stopt er nu definitief mee:

“Ik ga het niet meer doen. Misschien dat mijn kinderen het gaan oppakken, zij willen het al twee jaar overnemen, maar ik heb veel liever dat ze een baan zoeken in de horeca. Wie geeft je de garantie dat het volgend jaar niet weer misgaat?”

Het wispelturige kabinetsbeleid heeft opnieuw ondernemers radeloos achtergelaten. Het is met name zuur voor hen dat de lockdown daags voor Kerst is afgekondigd. Veel eigenaren hadden al lang de kerstinkopen gedaan, maar helaas gaat er een dikke streep door Kerst.