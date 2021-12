Hugo de Jonge wordt keihard afgedankt: ‘Geen CDA’er als minister van Volksgezondheid meer’

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge liet eerder weten graag terug te keren in die hoedanigheid in het kabinet Rutte IV. Als dat ooit zitting neemt. Nou, slecht nieuws voor de Rotterdamse CDA’er: de andere partijen hebben met elkaar afgesproken dat het ministerie van VWS naar “een andere partij” gaat. Voor hem is het dus heel binnenkort einde oefening… wat deze positie betreft tenminste.

De kans is natuurlijk groot dat Hugo de Jonge wél terugkeert als minister. Want hem dát ontnemen zou wel héél hard zijn – en vooral ook een heel publiekelijke manier om hem met een mes in de rug te steken. Het zou te opvallend zijn. En dus doen ze dat vast niet.

Maar zelfs als hij terugkeert in een andere hoedanigheid is het besluit, aldus het mediakartel, om zijn ministerie aan een andere partij te geven natuurlijk buitengewoon beledigend voor de man die al tijden functioneert als Mark Ruttes capo tov Ruttes positie als capo di tutti capi.

Hugo de Jonge keert niet terug als CDA-minister van Volksgezondheid. Zelf gaf De Jonge aan ‘bereid en beschikbaar’ te zijn om door te gaan op de zorgportefeuille als de partij een beroep op hem doet, maar het ministerie van Volksgezondheid krijgt geen CDA-bewindslieden, meldt een bron: ,,Daar komt geen CDA-minister, dat is al een tijdje duidelijk.” Zo kan het komende dinsdag de laatste coronapersconferentie worden voor de CDA-bewindspersoon.

Als één man deze publiekelijk vernedering verdient, dan is het De Jonge natuurlijk. Want wat heeft hij zich afgrijselijk misdragen de afgelopen maanden. En dan heb ik het nog niet eens gehad over al die momenten waarop duidelijk werd dat hij niet alleen kwaadaardig is, maar ook nog eens incompetent.

Het enige jammere hieraan? Het beleid van De Jonge wordt natuurlijk gewoon doorgezet.