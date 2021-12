Kamerleden boos op niet-toereikende coronasteun van stuntelend kabinet: ‘Duizenden ondernemers vallen tussen wal en schip’

De Tweede Kamer is uiterst kritisch over de coronasteunpakketten van het kabinet. Opnieuw zijn er duizenden, en volgens sommige politici zelfs tienduizenden, ondernemers die niet in aanmerking komen voor de coronasteun. Het coronastuntelend kabinet zorgt opnieuw voor enorm zware tijden voor ondernemers in Nederland.

De voorgaande lockdowns doken veelvuldig schrijnende verhalen op van gehele sectoren die niet of nauwelijks in aanmerking kwamen voor steunpakketten. Vaak vanwege het simpele feit dat zij over het hoofd werden gezien door de overheid. Ook nu dreigen er weer duizenden ondernemers te worden buitengesloten.

EenVandaag laat weten dat oppositiepartijen opnieuw te niet spreken zijn over het kabinet. Zij hebben het land op slot gegooid, maar hebben vervolgens een half-werkend steunpakketsysteem opgetakeld. MKB Nederland heeft al aan de bel getrokken – inmiddels voor de tigste keer. De grootste kritiek: er wordt geen maatwerk geleverd. En dat is nu net het grote pijnpunt tijdens deze coronacrisis. Het kabinet komt overhaast met een ‘plan’ dat veelvuldig laat zien alle kanten te rammelen. Ook nu dreigen er tienduizenden ondernemers de boot te missen:

“Ik denk dat het eerder om 100.000 mensen gaat. Tel maar na. Veel zzp’ers zitten klem. Iedereen die in de cultuursector werkt, de evenementenbranche, de horeca. Dit gaat echt om een breed probleem. Daar doet het kabinet echt te weinig voor.”, aldus PvdA’er Henk Nijboer.

Hoe vaak moet het kabinet nog op de vingers worden getikt voor dit mismanagement? Al vanaf het begin van de coronacrisis wordt er geroepen dat meer maatwerk veel onvrede én onzekerheid kan voorkomen. Toch lijkt het kabinet te beroerd te zijn om nu eindelijk eens een zorgvuldig steunpakket te maken. Waardoor het voor ondernemers niet bepaald prettiger wordt om in Nederland een onderneming te hebben.