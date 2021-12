Kappersbranche doet oproep tot heropening kappers: ‘Het lost drie problemen op!’

De kappersbrancheorganisatie ANKO doet een dringende oproep aan het kabinet: open zo snel mogelijk de kapperszaken. Uit onderzoek blijkt dat consumenten vooral wachten op de heropening van de kapper. Dat was al zo tijdens de tweede lockdown en nu weer. Illegaal thuisknippen zou de problemen alleen maar groter maken, dus zou het verstandig zijn om onder strikte maatregelen de kapperszaken te heropenen.

De kappersbrancheorganisatie Algemene Nederlandse Kappers Organisatie (ANKO) vreest voor de toekomst van veel kappers. Veel ondernemers zijn nauwelijks hersteld van de tweede lockdown, nu zitten ze opnieuw voor een lange tijd thuis zonder inkomen. Want kappers vallen net als tijdens de vorige lockdown buiten de boot wat betreft aanspraak maken op de steunmaatregelen.

De brancheorganisatie pleit dan ook voor een gereguleerde heropening. De kapper helpt naast het bestrijden van de zogeheten coronacoupe ook voor het mentale welzijn, aldus voorzitter Maurice Crusio tegen Metronieuws: “Bovendien weten we allemaal dat de coronacrisis een negatief effect heeft op onze geestelijke gezondheid. Kappers dragen juist bij aan ons mentaal welzijn. In België noemde de premier dat zelfs als reden om de kappersbranche daar versneld te heropenen na een lockdown.”

Het is natuurlijk absurd dat het kabinet een gehele sector op slot gooit en ze vervolgens niet financieel compenseert. Op deze manier sloop je als kabinet doelbewust kleine ondernemers. Grote multinationals slepen miljarden binnen, maar de kleine ondernemer moet krom liggen gedurende een lockdown. Waarschijnlijk zal het demissionaire kabinet wel weer met een smoes op de proppen komen waarom deze sector buiten de boot valt.

Een ding valt wel zeker te stellen: de menselijke maat is al lang verdwenen bij het kabinet. Al bijna twee jaar lang zijn kleine ondernemers de dupe van het gebrek aan maatwerk.