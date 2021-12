Karteljournalisten van de leg: ‘Moslims steunen Forum voor Democratie vanwege corona. Hoe kan dat?!!?’

Het is hilarisch, maar in de kartelmedia is er grote onrust aan het ontstaan. De reden? Steeds meer allochtonen (/moslims) steunen Forum voor Democratie tegenwoordig omdat die partij de enige is die de coronagekte durft te benoemen én te bestrijden. “Hoe kan dat?!!!!?!?!” vragen karteljournalisten zich vertwijfeld af. Want FVD is toch “extreemrechts??!?!?!!?”

VVD-poppetje Yesim Candan schrijft tegenwoordig voor RTL Nieuws. En dat vindt ze geweldig. Want ze mag haar column daar gebruiken om de gebruikelijke deugpropaganda te verspreiden, FVD weg te zetten als “extreemrechts,” en mensen die het niet maar haar eens zijn op zijn best te presenteren als dom en op zijn slechtst als kwaadaardig. Zeg maar: een beetje wat Sander Schimmelpenninck ook altijd doet.

In haar nieuwste column maakt ze zich druk over een ontwikkeling die al langer gaande is: dat steeds meer allochtonen Forum voor Democratie steunen. Maar dat kan helemaal niet volgens Yesim. Want FVD is toch extreemrechts?! Die mensen zijn knettergek! Gestoord! Cognitieve dissonantie!

“Dus je gelooft de cijfers van het RIVM niet?” vraag ik. Nee, luidt hierop zijn antwoord. Dit wantrouwen naar de regeringspartijen toe, en vooral richting de heren Rutte en De Jonge, resulteert in een nieuwe, maar schizofrene vorm van steun voor Forum voor Democratie: door biculturele moslims. Dat Baudet de boreale samenleving propageert en tevens de rassen wil uitdunnen, maakt deze mensen niets uit. Afgelopen weken heb ik verschillende biculturele landgenoten en religiegenoten gesproken en hoor ik dezelfde geluiden. Waar komt hun steun voor Forum voor Democratie toch vandaan?

Te dom voor woorden

Ironisch genoeg is het natuurlijk Yesim Candan zélf die aan cognitieve dissonantie lijdt én die oerdom is. Want de reden dat steeds meer allochtonen FVD steunen is heel simpel: a) ze weten dat de partij niet extreemrechts is en b) ze zien dat alleen FVD keihard ingaat tegen het coronafascisme van Yesims eigen VVD.

Dat is al erg genoeg, maar het wordt nog erger als je even wat uitspraken van haar erbij haalt; die ze eerder dit jaar deed. Zo zei ze bij Op1 bijvoorbeeld dat “de Turkse gemeenschap absoluut geen zelfreflectie” heeft. Stigmatiserend tot op het bot, natuurlijk. Als Baudet zoiets had gezegd had ze hem meteen uitgescholden voor racist.

Tja. Waar het hart vol van is…