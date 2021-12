Kijk live! Historische rechtszaak Baudet vs CIDI: vrijheid van meningsuiting vs censuur

Vandaag vanaf 13:30 uur vindt er een historische rechtszaak plaats, en die kun je hier live kijken. Thierry Baudet verdedigt zich tegen een aantal Joodse organisaties die hem aanklagen omdat hij de situatie in Nederland van nu vergelijkt met het begin van de jodenvervolging door de nazi’s. Kijk mee! En ja, dat is echt van het grootste belang. Want dit is een zaak van het vrije woord tegen censuur, van waarheidsvinding versus Deugen.

In Nederland gebeurt het sinds jaar en dag: moderne problemen en situaties worden steevast vergeleken met de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging. De ene keer zijn Marokkanen zogenaamd “de nieuwe Joden,” dan is “de Islam” weer “het nieuwe Jodendom,” dan worden Baudet en Geert Wilders ervan beschuldigd dat ze “andersdenkenden op de trein naar het oosten willen zetten,” en ga zo maar door.

Op geen enkel moment zijn Joodse organisaties daar tegen in het geweer gekomen. Nooit hadden ze er een probleem mee. Maar nu dat Thierry Baudet ongevaccineerde Nederlanders vergelijkt met Joden – niet zo gek aangezien ongevaccineerden nergens meer naartoe mogen in sommige landen, niet meer kunnen reizen, behandeld worden als onrein en een gevaar voor de mensheid en ga zo maar door – zijn diezelfde organisaties ineens pislink.

Dit kan niet! Het is beledigend! Beschamend! Groepsbelediging! Dit mogen we niet accepteren! Hem moet het zwijgen worden opgelegd. Jawel, zij – “Joodse organisaties” – mogen beslissen wie de vergelijking wel mag maken en wie niet, en dan ook nog eens in welke situatie. Denk je daar anders over dan ben je een vieze vuile antisemitische kleine Hitler die door de rechter het zwijgen moet worden opgelegd.

Het is ronduit beschamend – zéker omdat het Joodse organisaties zijn van wie deze dictatoriale poging tot censuur komt. Júíst zij zouden beter moeten weten. Niet alleen omdat meten met twee maten gevaarlijk én ridicuul is, maar ook omdat censuur in het algemeen bloedlink is.

Baudet en Spong vechten terug

Natuurlijk accepteert Baudet deze enorme hypocrisie niet zomaar. Hij heeft advocaat Gerard Spong dan ook in de arm genomen. Die gaat hem verdedigen; een taak die hij ongetwijfeld vol passie en vooral met veel kunde uitvoert. Want hoewel Spong bepaald niet de meest rechtse man van Nederland is heeft hij wél een hekel aan juridische hypocrisie.

De zaak begint vanmiddag om 13:30 uur. Je kunt live kijken door hieronder op de afbeelding te drukken (rond die tijd):