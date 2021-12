Klimaatalarmistisch kabinet overwoog CO2-uitstotende bedrijven tijdelijk stil te leggen vanwege Urgendavonnis

Uit gewobte stukken blijkt dat het kabinet overwoog om een soort van CO2-lockdown in te voeren uit angst voor het Urgendavonnis. Afgelopen zomer heeft men in kabinet nagedacht om CO2-uitstotende bedrijven tijdelijk, gedeeltelijke of zelfs helemaal dicht te doen. Dit had op ‘vrijwillige basis’ moeten gebeuren. Het laat zien dat de ‘rechtse’ VVD net zulke klimaathysterische maatregelen overpeinst als GroenLinks.

Uiteindelijk heeft het kabinet toch niet gekozen voor een soort van CO2-lockdown – wellicht was dit plan moeilijk te verkopen aangezien een normale lockdown al veel bedrijven op slot had gegooid. Toch laat het zien dat Rutte bereid is om radicale maatregelen te overwegen voor de bestrijding van de klimaatverandering. Het is vooralsnog niet uitgesloten dat men dit soort maatregelen in de toekomst niet gaat gebruiken, aldus Nieuwsuur.

Uit de WOB-stukken blijkt dat het kabinet worstelde met het Urgendavonnis. Er moeten namelijk flink wat stappen gezet worden om aan het vonnis te voldoen én intern dacht men dat een CO2-lockdown wellicht een goede mogelijkheid zal zijn.

De werkgeversorganisatie VNO-NCW stelt terecht dat het een belachelijk idee is, want het enige wat je er mee bereikt is dat bedrijven hun productie naar andere landen verplaatsen. Landen waar ze vaak helemaal niet met schonere technologie werken: “Dat leidt slechts tot het verschuiven van productie, vaak naar landen waar de emissies hoger zijn. Het is daarom goed dat deze maatregel terzijde is gelegd, en samen met de bedrijven wordt ingezet op groene industriepolitiek.”

De WOB-stukken geven een aardig inkijkje in de werkwijze van het kabinet en ook wat we mogelijk kunnen verwachten van Rutte IV. Dit kabinet zal namelijk nog meer inzetten op klimaat, wat betekent dat we nog meer surrealistische maatregelen kunnen verwachten.