Politici reageren op “ongeloofwaardige doorstart Rutte 3”: “Nieuwe bezuiniging mes in de rug van de zorg”

Vandaag hebben de onderhandelende partijen het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd. Enkele oppositiepartijen zijn niet te spreken over de nieuwe kabinetsplannen. Zowel de PVV als de SP hekelen de structurele bezuiniging op de zorg. Er gaat in totaal bijna vijf miljard euro minder naar de zorg. Een mes in de rug van de zorg, aldus SP-leider Lilian Marijnissen.

Ironisch genoeg heet het nieuwe regeerakkoord ‘omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’. Echter kan het eerste deel van die slogan wel worden geschrapt. Opnieuw kan de zorgsector weinig verwachten van een Rutte-kabinet. Dit tot onvrede van de kritische oppositiepartijen SP en de PVV. De laatste maanden hebben zij het afbraakbeleid van het demissionaire kabinet al veelvuldig aan de kaak gesteld, maar er gaat geen verandering komen.

SP-leider Lilian Marijnissen is er helemaal klaar mee. Ze vindt het bizar en ongeloofwaardig dat we een doorstart krijgen van Rutte III. De mensen die verantwoordelijk waren voor de huidige grote problemen, zoals de zorgcrisis, woningnood en de toeslagenaffaire, keren terug alsof er niks gebeurd is. Een schande, aldus de politica.

Dit coalitie akkoord is een mes in de rug van de zorg. Een structurele bezuiniging van bijna 5 miljard. Geen salarisverhoging voor onze zorgmedewerkers, terwijl de tekorten groot zijn. De marktwerking wordt niet aangepakt en het eigen risico blijft. — Lilian Marijnissen (@MarijnissenL) December 15, 2021

Ook PVV-voorman Geert Wilders is niet te spreken over dit regeerakkoord. Op alles wat de VVD, tijdens de verkiezingen, niet wilde krijgen we juist méér. Meer klimaatwaanzin, meer migratie en nog meer geld naar ontwikkelingshulp. Wilders geeft aan oprecht boos te zijn. Men gaat 60 miljard euro uitgeven aan het klimaat en stikstof, maar ondertussen wel bezuinigen op de zorg. Dat is gewoon onacceptabel.

Dit is het kabinet Klaver/Kaag. Rutte was blijkbaar niet bij de onderhandelingen maar op vakantie. Méér immigratie, méér asiel, méér klimaat- en stikstofgekkigheid, méér geld voor ontwikkelingshulp. En bijna €5 mrd structurele bezuinigingen op de zorg. Schande!#regeerakkoord pic.twitter.com/s2LgoPAeex — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 15, 2021

Wilders legt de vinger op de zere plek: de VVD heeft alles gedaan om de leuke baantjes in het torentje te behouden. Want voor de rest is er niks zichtbaar in het regeerakkoord wat dicht bij de oorspronkelijke partijwaarden hoort.