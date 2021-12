Regeerakkoord spreekt nauwelijks over aanpakken asielcrisis – Geert Wilders furieus: “De VVD heeft 100% gecapituleerd!”

Ondanks de ‘harde’ verkiezingsretoriek van de VVD tijdens de afgelopen verkiezingen is er vrijwel niks te vinden over een strenger migratiebeleid in het nieuwe regeerakkoord. PVV-leider Geert Wilders kan daarom maar tot één conclusie komen: de VVD heeft gecapituleerd. Ondanks de vele beloftes aan de achterban is er vrij weinig van de partijstandpunten terug te zien.

De onderhandelende partijen en de formateurs hebben zojuist het regeerakkoord gepresenteerd. Zoals te verwachten viel gaat er veel aandacht uit naar de zogeheten klimaatcrisis. Maar één crisis blijft vrij onbesproken: de asielcrisis – het wordt nota bene aan het eind van het regeerakkoord gepropt. Terwijl het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers de opvang van asielzoekers al maanden niet meer kan bolwerken blijft één effectieve oplossing onbesproken: een strenger instroombeleid.

Volgens PVV-leider Geert Wilders is dit een gigantische misser. En wie kijkt naar het migratievraagstuk in het nieuwe regeerakkoord ziet dan ook dat daadkrachtige taal ontbreekt. Het nieuwe kabinet wil doorgaan met de huidige lijn. Daarnaast wil men kijken naar een Duits-model; wat betekent dat men naar een richtgetal wil werken (wat in Duitsland ook zo goed werkte, maar niet heus).

Wilders kan alleen maar concluderen dat de VVD heeft gecapituleerd. En daar heeft hij volkomen gelijk in.

Regeerakkoord: NUL INSTROOMBEPERKENDE MAATREGELEN! Grenzen blijven WAGENWIJD open. Ongelooflijk wat een misser. De VVD heeft 100% gecapituleerd!#regeerakkoord #immigratie — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 15, 2021

Ankie Broekers-Knol heeft als VVD-staatssecretaris de problemen nauwelijks kunnen aanpakken en nu wil men op dezelfde voet verder? De aanpak van zogeheten aso-asielzoekers wordt benoemd in het regeerakkoord, maar tot op heden heeft men nog weinig kunnen merken van deze ‘aanpak’.

Het is vrij duidelijk dat de VVD veel water bij de wijn heeft gedaan tijdens deze formatie. De grote vraag is nu hoe lokale politici van de partij zullen reageren. Blijven zij dit slikken? De VVD was de grote winnaar van de verkiezingen, maar van het partijprogramma is weinig zichtbaar in het regeerakkoord.