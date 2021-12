Linkse jongerenpartijen schieten helemaal in de kramp: ‘We blijken hetzelfde initiatief te steunen als JFvD, sorry!’

Op Twitter circuleert een petitie voor grotere compensatie voor de ‘leenstelselgeneratie’. Natuurlijk is er brede steun onder jongerenpartijen van het hele politieke spectrum. Maar de jongerenpartijen van GroenLinks (DWARS) en Partij voor de Dieren (PINK!) raakten helemaal van de leg toen bleek dat zij hetzelfde initiatief steunden waar ook de jongerenpartij van Forum voor Democratie (JFvD) de handtekening onder had gezet!

Zijn de jongeren van links tot rechts het een keer met elkaar eens, schieten de linkse jongeren weer in de morele kramp! Kennelijk was het ze niet opgevallen dat het logo van de JFvD ook onder de petitie, aangeduid met de hashtag #krompensatie, stond:

DWARS en PINK!, de jongerenpartijen van GroenLinks en PvdD, konden het delen van een bericht, waar ook het JFvD-logo op stond, niet verkroppen. Het was zelfs reden om het Twitter-bericht te verwijderen en uitgebreid toe te lichten waarom ze dit hebben gedaan. De huilende en diep getraumatiseerde achterban heeft immers recht op tekst, uitleg en morele verantwoording! En dus wordt er gekozen voor een uitgebreide tekst waar de woorden ‘extreem-rechts’, ‘fascistische bewegingen’ en natuurlijk ‘normaliseren’ in moesten worden verwerkt. De klimaatkindertjes kunnen niet gewoon toegeven dat ze het een keer eens zijn met een partij die lijnrecht tegenover ze staat. In plaats daarvan doen ze alsof alleen al het zien van het logo van de JFvD gelijkstaat aan het zien van een onthoofdingsvideo van IS.

Het gaat hier om een initiatief dat oproept tot meer compensatie van de leenstelselgeneratie. Dit initiatief steunen we van harte, en we waren niet op de hoogte van de steun van anderen toen we onze steun toezegden. Desondanks hadden we het logo-plaatje niet moeten delen. 2/2 — DWARS (@DWARS) December 21, 2021

Ook bij PINK! moest er toelichting komen, maar die houden het nog enigszins fatsoenlijk en leggen uit dat ze niet de schijn willen wekken dat er met JFvD samengewerkt wordt. Nog steeds erg zwak, maar ze behandelen hun leden tenminste nog als weldenkende jongeren en niet als zwaar getraumatiseerde slachtoffertjes die het zien van een JFvD-logo bovenop hun klimaatstress nu écht even niet kunnen handelen.

Zojuist hebben we de #krompensatie foto verwijderd van onze social media kanalen. Wij kiezen er bewust voor om niet samen te werken met JFVD en hebben moeten concluderen dat dit beeld, door het delen van deze foto, wel gecreëerd is. — PINK! (@pinkpolitiek) December 21, 2021

Wat zijn het toch ook een stel doetjes. Als dit de volgende generatie linkse politici moet voorstellen dan heeft ‘extreem-rechts’ nu al gewonnen.