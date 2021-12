Man brak in bij paleis Britse koningin Elizabeth met kruisboogwapen: “Dit is zorgwekkend”

In de ochtend van Eerste Kerstdag heeft een man geprobeerd in te breken in het paleis van Windsor, waar koningin Elizabeth dezer dagen Kerst viert. De man probeerde met een touwladder binnen te komen, daarnaast had hij een kruisboogwapen mee. De veiligheidsdiensten in het land zijn enorm geschrokken van de actie en onderzoeken wat het precieze motief is.

Het Britse koningshuis werd gisterochtend op een nogal onprettige manier wakker geschrikt. Een man probeerde het paleis in Windsor binnen te komen via een touwladder, dat meldt de Telegraaf. Naast de bijzondere manier van poging tot inbraak had de man ook nog een aanvalswapen op zak. Bewakers konden hun ogen niet geloven toen de man op heterdaad tijdens zijn inbraakpoging werd betrapt:

“Veiligheidscontroleurs konden hun ogen niet geloven toen ze de man zagen met wat een kruisboog leek te zijn en stuurden onmiddellijk gewapende politie als een noodgeval op topniveau.”

Er is snel en adequaat opgetreden, maar toch zijn de veiligheidsdiensten enorm geschrokken. De precieze beweegredenen van de verdachte worden nu onderzocht:

“Het is shockerend en angstaanjagend dat zoiets kon gebeuren terwijl de koningin en andere belangrijke royals aanwezig waren. Dit is zorgwekkend, we zullen dit grondig onderzoeken.”

