Opnieuw problemen stroomnet Amsterdam door overgang op duurzame energie: ‘Problemen gaan nog jaren duren’

Opnieuw kamt Amsterdam met grote problemen op het stroomnet. De boosdoener? De overgang op duurzame energie vraagt veel van het stroomnet, waardoor de problemen zich opstapelen. Want naast deze overgang neemt de vraag naar energie ook flink toe in de hoofdstad. Netwerkbedrijf Liander vreest dat de problemen nog jaren zullen aanhouden.

Het klinkt natuurlijk allemaal heel mooi en veelbelovend: duurzame energie. Een (soms) schoner alternatief op fossiele brandstoffen. Er is echter één probleem: ons energienet kan de overgang naar duurzame energie niet altijd aan. Met name de Randstad ondervindt hier de laatste tijd steeds meer problemen van én opnieuw is Amsterdam er de grote dupe van. Netwerkbedrijf Liander liet vandaag weten dat het net in grote delen van Amsterdam-West overvol zit, dat meldt het Parool.