Overheid wil dat iedereen braaf thuis blijft zitten: noodbevel van kracht in Den Haag

Als de overheid bij voorbaat al een noodbevel afkondigt weet je: zelfs zij hebben in de gaten dat hun dictatoriale beslissingen enorme volkswoede veroorzaken. En dus willen ze de sterke arm van de wet inzetten om hun zin door te drammen.

In Den Haag is vanaf nu een noodbevel van kracht. De ordediensten hebben laten weten dat iedereen “die de orde verstoort” verwijderd wordt. Daarmee bedoelen ze natuurlijk: met grof geweld opgepakt, met nog grover geweld in een politiebusje gegooid, en vervolgens op de meest grove wijze mogelijk in het gevang geschopt. Want zo gaat dat tegenwoordig met mensen die de overheid wagen te bekritiseren.

“Let op! Er is vanavond een noodbevel van kracht in het centrum van Den Haag,” aldus de walgelijke gemeente op Twitter. “Mensen die aantoonbaar uit zijn op de verstoring van de openbare orde moeten zich uit dit gebied verwijderen.”

Je ruikt de angst gewoon he? Gek dat het altijd overheden zijn die hun achterwerk aanvegen met de rechten van hun volk die deze angst (moeten) hebben, en niet vrijheidslievende regeringen die zulke rechten juist verdedigen.

Politie

En ja, de gemeente meent het echt. Overal in Den Haag rijden politiebusjes rond, en waar je ook kijk, daar zie je een paar politieagenten rondlopen. Bij Den Haag Centraal staan er zelfs “tientallen” agenten. Want je moet wel hard kunnen ingrijpen als er mensen gaan roepen “geen lockdown meer, geen lockdown meer!”

Ondanks de waarschuwing zijn mensen toch de straat op gegaan. Ze zijn bezig met een zogenaamd “lawaaiprotest.” De bedoeling daarvan is dat het lawaai opgepikt wordt door de microfoon tijdens de persconferentie van dictators Rutte en De Jonge. Gewoon zo dat de kijker weet: hele horden Nederlanders zijn het hier niet mee eens.

Sirenes, fluiten, pannen, de demonstranten gebruiken alles om lawaai te maken vlakbij de ministeries aan de Turfmarkt pic.twitter.com/OfoB4Xi5Ip — AD Den Haag Live (@ADdenhaaglive) December 18, 2021

Het moge duidelijk zijn: geweld is altijd onaanvaardbaar (tenzij ter zelfverdediging, maar dat weet iedereen). Maar als mensen via demonstraties duidelijk willen maken dat ze het niet eens zijn met vergaande, zelfs ronduit totalitaire maatregelen van het kabinet, dan hebben ze dat recht normaal gesproken gewoon. Het demonstratierecht is niet alleen een grondrecht, maar ook nog eens een officieel erkend mensenrecht. Het gaat héél ver om dat te beperken, júíst in deze tijden.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

In andere steden is er vooralsnog, voor zover bekend, geen noodbevel van kracht.

En ja, voor de duidelijkheid herhaal ik het nog maar eens: we hebben de plicht ons vreedzaam te verzetten tegen het dictatoriale wanbeleid van het kabinet. Maar doe dat dus zonder geweld en houd je aan de wet. Geen gekkigheden!