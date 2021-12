Poppenkast formatie gaat door: ‘presentatie coalitieakkoord wordt een puzzel’

De onderhandelaars van de formerende partijen menen dat de formatie zo ver gevorderd is, dat ze een harde deadline durven te stellen. De week voor het Kerstreces wordt, als het goed is, het coalitieakkoord gepresenteerd. We hebben dan bijna een jaar moeten wachten op de voortzetting van het oude kabinet, hadden ze hier nu echt meer dan 250 dagen voor nodig?

Het wordt gezien als een grote doorbraak: na maanden van oeverloos formeren lijkt er eindelijk schot in de zaak te komen. De partijen die al tezamen in Rutte III zaten blijken na een maandenlange impasse toch wel bereid om opnieuw met elkaar te regeren. De partijonderhandelaars zijn zo opgelucht dat ze zelfs al een harde datum hebben geprikt. Voor 17 december, wanneer het Kerstreces officieel begint, kunnen we een coalitieakkoord verwachten, dat meldt NU.nl.

De onderhandelaars hebben in staat van extase deze belofte gemaakt, er is alleen één probleem: de volle agenda van Rutte. De demissionair premier heeft volgende week een overvolle agenda; een nieuwe coronapersconferentie en nog wat afspraken in Brussel. Het zou goed kunnen dat het Kerstreces vroegtijdig wordt beëindigd omdat de Tweede Kamer bijeen moet komen om over het nieuwe akkoord te debatteren.

Eén ding is wél zeker: het is en blijft natuurlijk lachwekkend dat we al bijna 270 dagen formeren om uiteindelijk een kabinet te krijgen dat een kopie is van het vorige kabinet. Ze zijn drukker bezig met leuke en betere posities te verwerven dan ons land uit de huidige crisis te loodsen. Wanneer het nieuwe kabinet gaat worden geïnstalleerd liggen de politieke verhouding alweer compleet anders. Wie kijkt naar de huidige peilingen en Kamerindeling ziet dat met name het CDA en D66 er flink op achteruit zijn gegaan. Ondertussen kunnen zij wel rekenen op enkele mooie ministerfuncties.