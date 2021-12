PvdA pleit voor andere rol OMT: “We zitten op een dood spoor”

Als het aan de PvdA ligt moet het kabinet de corona-aanpak over een andere boeg gooien. De rol van het OMT moet drastisch veranderen en daarnaast moet er een speciale coronaminister komen. Vandaag tijdens het lockdowndebat in de Tweede Kamer pleit Attje Kuiken dan ook voor een flinke koerswijziging.

Volgens de PvdA wordt het eens tijd dat er duidelijkheid komt. De coronacrisis kabbelt nu al bijna twee jaar voort, maar het ontbeert aan elke vorm van perspectief. Een langetermijnaanpak heeft het kabinet niet, en juist dat is nodig, aldus Kuiken tegenover het AD.

“We zitten op een dood spoor, bijna twee jaar na de start van de crisis. Zo’n persconferentie als zaterdag: het was ontluisterend. Iedereen mist het perspectief, hoe goedbedoeld ook. De teksten waren soms te lastig te volgen, het ontbreekt aan overzichtelijke illustraties.”

Normaliter stemt het PvdA trouw mee met de coalitiekoers, maar de partij heeft het nu, eindelijk, gehad met het zwabberbeleid. Nederland heeft behoefte aan een duidelijk perspectief. Want blijft het kabinet voor eeuwig doorgaan met paniekvoetbal? Gaat men nu altijd, last minute, het land op slot gooien bij een coronapiek? Of komt er een goed werkend preventiebeleid?

Naast de harde kritiek op het kabinet wil de PvdA ook het OMT op de schop doen. Tijd voor een frisse wind en dus een nieuw geluid: “Het gaat me niet om specifieke personen, maar het gaat me om de nieuwe energie, nieuwe inzichten, dat zal deels door nieuwe mensen komen. Nu corona definitief nog jaren blijft, moeten we over de lange termijn spreken: worden evenementen een soort seizoensarbeid, hoe school je mensen dan om? Moeten klassen op scholen voor lange tijd kleiner worden, hoe zit het daar met ventilatie?”

Het is verfrissend om te zien dat de PvdA eens met gedegen kritiek komt. De huidige aanpak is gewoon niet houdbaar, er moet structurele verandering komen om wél normaal om te gaan met de huidige situatie.