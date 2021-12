Randstad doet aangifte tegen geëxcommuniceerde CDA’er Sywert van Lienden en zakenpartners: ‘Er is sprake van oplichting’

Uitzendbureau Randstad heeft zojuist bekend gemaakt aangifte te doen tegen de oprichters van Stichting Hulptroepen Alliantie. Waarmee de ‘om niet’-soap rondom de gevallen CDA’er Sywert van Lienden weer verder gaat. Advocaat Peter Plasman doet de aangifte bij het OM in Amsterdam.

Randstad heeft vandaag bekend gemaakt aangifte te doen tegen Sywert van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel, oprichters van de zogeheten Hulptroepen, dat meldt de NOS. Waar men precies aangifte over doet is nog niet duidelijk, wel heeft advocaat Peter Plasman in het verleden al gezegd dat Van Lienden en consorten schuldig zijn aan oplichting.

Randstad heeft vorig jaar de stichting geholpen met hun werkzaamheden. Vijftien man aan personeel had het uitzendbureau geleverd, maar Randstad was nooit op de hoogte van de gigantische winst die werd gemaakt. Het uitzendbureau heeft de salariskosten van het geleverde personeel betaald, met de gedachte dat de stichting geen winstoogmerk zou merken. Inmiddels weet iedereen dat Van Lienden er meer dan alleen een flinke boterham aan heeft verdiend.

Randstad heeft het trio gevraagd om het geld terug te storten naar de Staat, maar de heren hebben geweigerd. Nu rest er enkel nog de gang naar rechter. Het bedrijf voelt zich genoodzaakt om actie te ondernemen:

“Wij zijn hier vanaf het begin bij betrokken geweest, omdat we dachten dat het een non-profitinitiatief was om de zorg van mondkapjes te voorzien. Iedereen deed het in de overtuiging dat het allemaal zonder winstoogmerk was. Dat zorgde ook voor een ongelooflijke saamhorigheid in die groep. Je kunt je voorstellen dat het voor ons een schok was toen we er afgelopen mei achter kwamen dat er gewoon miljoenen zijn verdiend. Wij vinden dat het niet deugt. Dan moet je iets doen.”

