Federale rechter blokkeert Bidens dictatoriale vaccinatieplicht

De vaccinatieplicht die president Joe Biden aankondigde voor werknemers van bedrijven die zaken doen met de overheid is door een rechter in de ijskast gezet. Er zijn een hoop zaken aangekondigd tegen deze dictatoriale verplichting, en een federale rechter in Georgia heeft laten weten dat het mandaat niet in werking mag treden.

De verplichting voor wat in Amerika “government contractors” genoemd wordt heeft geresulteerd in flink wat rechtszaken van individuele staten. Onder meer Arizona, Texas, Florida, Oklahoma en Georgia vinden dat Washington het recht niet heeft om zo’n vaccinatieplicht af te dwingen.

Het achterlijke mandaat is een manier van Biden om het percentage gevaccineerden op te schroeven. Dit onder het motto: als niet goedschiks dan maar kwaadschiks. Het plan geldt onder meer voor private bedrijven met 100 werknemers of meer, een plicht voor zorgbedrijven die geld krijgen uit Medicare en Medicaid, en één voor alle werknemers van de federale overheid.

Waar zijn de media?

Thierry Baudet reageert natuurlijk bijzonder positief op dit nieuws dat hij terecht “fantastisch” noemt. Maar hij vraagt zich wel af hoe het toch kan dat de Nederlandse kartelmedia er geen grote krantenkoppen over schrijven. Want als een rechter zegt dat de plicht prima oké is doen ze dat ongetwijfeld wel, net zoals ze dat deden toen Biden de vaccinatieplicht aankondigde. Oh wat vonden ze het geweldig. Groot nieuws! Daar moest wat mee gedaan worden.

Maar nu een rechter zegt: Ho eens even, dit kan zomaar niet. Dan horen we niets but the sound of silence. Je gaat bijna denken dat de media een gedeelde agenda hebben met het partijkartel he?

Afijn goed nieuws vanuit Amerika dus. Nu hopen dat de individuele staten én de rechters hun rug recht houden.