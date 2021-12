Rechter vermoordt de vrijheid van meningsuiting in belachelijke zaak van CIDI tegen Baudet

Het is te belachelijk voor woorden maar de rechter heeft besloten dat “Joodse lobbyorganisatie” het CIDI gelijk heeft. Thierry Baudet mag geen vergelijkingen maken tussen de manier waarop ongevaccineerden behandeld worden en de Jodenvervolging. Hij moet vier tweets verwijderen. Doet hij dat niet, dan kan hij een dwangsom opgelegd krijgen van maar liefst 25.000 euro per dag. Knettergek.

De hele idee dat Joodse organisaties en rechters wel even kunnen bepalen welke vergelijkingen wanneer gemaakt mogen worden is natuurlijk te gek voor woorden. Thom de Graaf (tegenwoordig van de Raad van State) vergeleek Pim Fortuyn met Hitler. In 2010 noemde Job Cohen moslims “de nieuwe Joden” die op precies dezelfde manier behandeld werden als Joden voor én tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar als Baudet de vergelijking maakt is het opeens heel “aanstootgevend en nodeloos kwetsend” voor het CIDI en een paar individuen, wordt er een rechtszaak begonnen, en krijgen ze nog gelijk in de rechtbank ook.

Op last van de Amsterdamse rechter moet ik binnen 48 uur deze vier tweets verwijderen: (4) https://t.co/TJhbzHN6wO — Thierry Baudet (@thierrybaudet) December 15, 2021

Het is niet best, maar het is helaas ook het Nederland van 2021. De hypocrisie is schrijnend… De vrijheid van meningsuiting wordt afgeschaft, waarbij Deugen wordt ingezet als middel, als wápen. Doe je daar niet aan mee, dan ben je het haasje. Voor je het weet heb je een rechtszaak aan je broek. Maar let op, alleen als je récht bent. Als je línks bent kun je zeggen wat je wil; je kun vergelijkingen maken die je wil; je kunt Joden met wie dan ook vergelijken. Alleen als je er conservatieve denkbeelden op nahoudt en kritisch bent op overheidsmacht moet je eraan geloven.

Even Godwinnen omdat het moet https://t.co/THxnTaX5NL — Bart (@BartNijman) December 15, 2021

Wat deze rechter hier heeft gedaan, in samenwerking met het CIDI natuurlijk, is ronduit wanstaltig. De rechter (zie foto in de tweet hierboven) beslist even dat de vergelijking tussen het begin van de Jodenvervolging en de situatie nu met ongevaccineerden niet opgaat. Dat beslist zij. En dat niet alleen, nee, vervolgens beslist ze ook eventjes dat mensen die daar anders over denken hun bek moeten houden. Op straffe van een dagelijkse boete van 25.000 euro.

Dit is hoe totalitarisme eruitziet. Nederland is werkelijk geen vrij land meer. Het is en (meestal zachte maar als het moet harde) dictatuur waarin Deugen wordt gebruikt om de wil van de heersende roedel op te leggen aan het volk. De democratische rechtsstaat is afgeschaft – en dat allemaal uit naam van ‘het recht’ je niet gekwetst te voelen. Je zou erom lachen als het niet zo triest was.