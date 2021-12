Rechtvaardigheid in Wallonië! Belgische rechter verklaart coronapas ongeldig: ‘Zet het recht of 5.000 euro boete per dag’

Een rechter in het Franse deel van België, Wallonië, heeft het apartheidsregime van de overheid daar keihard veroordeeld. De walgelijke coronapas is, aldus de rechter, keihard ongeldig. Als die situatie niet razendsnel gerectificeerd wordt krijgt de Waalse overheid een boete van 5.000 euro. Per dag.

Een Naamse rechtbank heeft het gebruik van het Corona Safe Ticket in Wallonië onwettig verklaard. Dat bericht het Belgische HLN. Dit gebeurde nadat een bonte (of eigenlijk: heldhaftige) alliantie van gezondheidswerkers, wetenschappers, advocaten en burgers naar de rechter gestapt waren. En ja, ze zijn dus in het gelijk gesteld.

Totaal overdreven maatregel

“Er zijn in het Waalse decreet meerdere zaken vastgesteld die wettelijk in tegenspraak zijn met het Europees recht en het recht op bescherming van persoonsgegevens,” aldus deze rechter. “In het vonnis staat onder meer ook te lezen dat het niet aangetoond is dat de coronapas het enige alternatief is voor een nieuwe lockdown.”

En dat is niet alles. Want de rechtbank stelt óók dat de maatregel volstrekt overdreven is. Het staat totaal niet in verhouding tot de doelen die de overheid zegt na te streven.

Waalse regering: coronatoegangspas blijft gewoon van kracht

Ongelooflijk genoeg – of eigenlijk niet, gezien het dictatoriale wangedrag van overheden wereldwijd – heeft de Waalse regering al laten weten geen reden te zien om de apartheidspas daadwerkelijk af te schaffen.

“De regering heeft akte genomen van de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg in Namen. Die beslissing annuleert het Waalse decreet niet en dus blijft het Covid Safe Ticket van toepassing in Wallonië,” aldus de kleine Führertjes.