Rutte komt met slap excuus trage formatie: ‘Koning erbij had geholpen’

Volgens demissionair premier Mark Rutte was het geen verstandig idee om de koning uit de kabinetsformatie te halen. In 2012 werd besloten om de koning uit het formatieproces te halen, maar bij deze formatieronde werd duidelijk dat zijn rol node werd gemist. Wat natuurlijk een slap excuus is van de demissionair premier. In 2017 kon het ook gewoon zonder de koning.

De rol van onze staatshoofd is sinds 1848 niet veel meer dan een symbolische functie om een bepaalde traditie in stand te houden, maar toch is Mark Rutte van mening dat de koning (of koningin) uit het formatieproces halen geen al te slim idee was. In een uitgebreid interview met de Telegraaf blikt hij terug op dit roerige jaar:

“Wat volgens mij niet heeft geholpen, is dat de koning uit de formatie is gehaald. Het is niet dat als je de koning terughaalt dat de formatie opeens drie maanden korter duurt, maar het zou wel helpen.”

Het is een klassiek excuus van Rutte waarin hij inhoudelijk eigenlijk niks zegt. Enerzijds betreurt hij het gemis van onze koning en had zijn aanwezigheid kunnen helpen, anderzijds had de aanwezigheid de duur van de formatie niet per se verkort. Tja, wat is het nou? Hoe was de formatie anders verlopen met de aanwezigheid van de koning?

Het is een typisch Ruttiaans antwoord, er zijn echt een tiental zaken aan te wijzen waardoor de formatie zo lang duurde – waarvan de gekrenkte ego’s van sommige politici wellicht de belangrijkste reden is – maar uitgerekend Rutte weet weer met een prachtig onzinverhaal voor de dag te komen.

Wat zou het toch mooi zijn als politici zoals Rutte of Kaag gewoon eens een oprecht antwoord geven op dit soort vragen, in plaats van aan te komen zetten met slappe excuses.