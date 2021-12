Sinterklaas onder vuur! Corona-expert vreest voor Sinterklaasgolf: “Ik vrees het ergste”

Epidemioloog Amrish Baidjoe vreest voor een ‘Sinterklaasgolf’. Het kabinet heeft namelijk niet genoeg benadrukt dat men bij de aanstaande feestdag zich goed moet houden aan de coronamaatregelen. Vorig jaar zag men ook al een stijging in het aantal besmettingen door Sinterklaas en ook dit jaar vreest men het ergste. Baidjoe hoopt dat men snel de sociale bubbels verkleint.

Ligt Sinterklaas een keer niet onder vuur vanwege Zwarte Piet, dan gooit de coronacrisis roet in het eten. Vrijwel alles rondom Sinterklaas is al gecanceld door het kabinet of gemeenten vanwege de derde coronapiek waar we op afstevenen. Maar deze rigoureuze maatregelen zijn niet genoeg, aldus epidemioloog Amrish Baidjoe in een gesprek met RTL Nieuws.

Via de gegevens van Datumprikker.nl blijkt namelijk dat vele Sinterklaasvieringen gewoon doorgaan. Een daling van 5% van de gemaakte Sinterklaasafspraken was waarneembaar na de laatste persconferentie. En dit baart Baidjoe zorgen, men moet namelijk de sociale bubbels zo klein mogelijk houden: “Om corona terug te dringen moeten we de sociale bubbels verkleinen.”

De epidemioloog baalt dat Rutte en De Jonge niet expliciet de Sinterklaasviering benoemden. Hij had liever gezien dat het kabinet benadrukte om dit jaar Sinterklaas wellicht te schrappen of in een kleiner gezelschap te vieren. Maar kijkend naar cijfers van Datumprikker blijkt dat veel Nederlanders het feest gewoon gaan vieren.

“Als je niet heel hard zegt dat het niet de bedoeling is dat families met veel mensen Sinterklaas mogen vieren, dan laat je het eigenlijk indirect aan hen over. En dan wordt het maar de vraag of mensen echt rekening zullen houden met de huidige coronasituatie.”

Tja, iedereen weet dat een harde lockdown voor de deur staat. Het is dus niet gek dat mensen nog even met vrienden en familie een leuke feestdag willen vieren. Want zoals het er nu uitziet gaat Kerst opnieuw in zwaar aangepaste vorm plaatsvinden.