Thierry Baudet vraagt zich af: ‘Wanneer zit er een chip in de vaccins?’

Transhumanisten als Elon Musk en ook Klaus Schwab van het World Economic Forum hebben het al een tijd over de mogelijkheid om een chip in mensen te zetten. Dit zou de mensheid dan beter moeten maken, zeggen zij. De mens als synthetisch-biologisch creatuur. Lang leve de technologie.

Er zijn mensen die zeggen dat zo’n chip stiekem in de vaccins zitten. Dit wordt gezien als een samenzweringstheorie. Maar er wordt nu wél openlijk gesproken over de mogelijkheid om hier iets mee te doen. Musk laat bijvoorbeeld weten dat zijn bedrijf in 2022 voor het eerst chips in mensen gaat zetten. “Dit begint” dan met het helpen van verlamde personen; de chip zou mensen met een schade aan de ruggengraat in staat stellen toch weer te lopen.

Voor transhumanisten is dit geen “theorie” of “nachtmerrie” het is iets waar ze openlijk over praten omdat ze zeggen dat het goed is. Zij willen de mensheid op die manier vervolmaken; een samensmelting van tech en biologie. Voor hen is dat het ultieme grote doel. Natuurlijk is het niet zo dat ze zeggen dat ze dit dan stiekem gaan doen via een vaccin. Ze praten hier openlijk over en maken die plannen ook in alle openheid – zelfs met een tijdlijn enzo.

Kijk maar naar Schwab een paar jaar geleden (en tel voor de leuk even hoe vaak hij met zijn ogen knippert):

Baudet: wanneer komt de chip in het vaccin?

Hoe dan ook, Thierry Baudet gaat een stap verder en vraagt zich hardop af of zo’n schip ooit stiekem in het vaccin gebruikt wordt. Wat denken mensen daarvan? Is dat mogelijk? Ja, nee, of is het onzin? De resultaten zover: het is een tweestrijd tussen ‘onzin’ en ‘vanaf de vijfde shot’ zit de chip er stiekem in. Dat gezegd hebbende zijn er ook flink wat reageerders die denken dat het bij de tiende prik raak is. Gecombineerd denkt de meerderheid dat er gechipt gaat worden.

De chip waar Baudet het over heeft is dan dus een manier om te tracken dat mensen “geprikt” zijn. Op die manier hoeft niemand meer een QR-code op een telefoon mee te dragen. Gewoon even langskomen, scannen van je hand of voorhoofd, en hop. Zo handig!

Ik vroeg me af: vanaf welke prik zal er ook een chip in die vloeistof zitten die je traceert en waarmee ze direct digitaal kunnen “checken” of je de injecties hebt gehad? (Want zo’n QR-code is natuurlijk maar een tussenstadium). Wat denken jullie? — Thierry Baudet (@thierrybaudet) December 8, 2021

Zweden

Baudet impliceert natuurlijk dat hij denkt dat het op een gegeven moment sowieso gaat gebeuren. “Want zo’n QR-code is natuurlijk maar een tussenstadium,” schrijft hij immers.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Interessant genoeg gebeurt dit nu al in Zweden. De chip waar Baudet het over heeft wordt daar inderdaad op die manier gebruikt. Maar dat gebeurt niet stiekem via vaccins, maar vrijwillig. Sterker nog, mensen staan in de rij om de chip in hun hand te laten zetten. En ja, zeggen ze dan heel trots, daar zijn ze blij mee, want je kunt je ID er ook op zetten. In de toekomst kun je er misschien zelfs mee betalen! Zo handig!

…