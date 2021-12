Pepijn van Houwelingen ontmaskert het kabinet: ‘Tweede Kamer stemde tegen onze motie die oproept geen vaccinatieplicht in te voeren’

Met één snelle motie heeft Forum voor Democratie het kabinet – en eigenlijk gewoon het hele partijkartel – ontmaskert. Want de partij diende een motie in tegen het invoeren van een vaccinatieplicht. Dat mag in Nederland nooit gebeuren, aldus de motie. De Tweede Kamer stemde het voorstel weg – en het kabinet ‘ontraadde’ de motie ook nog eens. Die vaccinatieplicht gaat er dus keihard komen.

In sommige landen hebben ze al een vaccinatieplicht – of hebben ze een wet daartoe die binnenkort ingaat. Hugo de Jonge en Mark Rutte hielden steeds vol dat ze dit in Nederland niet zouden doen. Echt niet. Alleen vrijwillige vaccinaties. Drang en dwang waren vreselijk. Zoiets zouden zij niet doen. Nooit. De gedachte alleen al!

Nou, daags nadat de president van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft laten weten dat ze het Europabreed toch over zo’n vaccinatieplicht wil hebben, stemt de Tweede Kamer ‘opeens’ tegen een motie die dat juist veroordeelt. Dit is al erg genoeg. Maar het wordt nog erger als je beseft dat de motie ontraden werd door het kabinet.

Pepijn van Houwelingen legt uit:

Zojuist stemde de Tweede Kamer TEGEN onze motie waarin we de regering oproepen NOOIT een vaccinatieplicht in te voeren. De regering heeft deze motie ontraden. Met andere woorden, Kamer en regering sluiten ook in Nederland een vaccinatieplicht NIET uit! pic.twitter.com/2c1zKuNTWM — Pepijn van Houwelingen (@PvanHouwelingen) December 2, 2021

Die vaccinatieplicht komt er dus ‘gewoon.’

Einde individuele vrijheid

Zoals Van Houwelingen terecht stelt betekent dit dat burgers niet langer de baas zijn over hun eigen lichaam. Zo ver gaat dit geschifte kabinet.

Het is, zegt Van Houwelingen daarna ook logischerwijs, daarom tijd voor “massaal verzet.” Dit kan en mag een vrij volk niet accepteren. Dat is sowieso al zo, maar nu helemaal aangezien uit alle informatie duidelijk blijkt dat het ‘vaccin’ transmissie niet tegengaat; mensen kunnen dus ook met ‘het vaccin’ nog ziek worden en de ziekte doorgeven aan anderen.

Kortom, zoals Thierry Baudet het verwoordt: