Video! Farid Azarkan somt het desastreuze beleid van 10 jaar Rutte op

Tijdens het debat over de eindrapportage van de informateurs gisteren in de Tweede Kamer sloopte Farid Azarkan (DENK) Mark Rutte compleet en totaal. Hij liet werkelijk geen spaan heel van de meest walgelijke, leugenachtige, oneerlijke, en desastreuze premier die Nederland ooit gehad heeft.

Er zijn niet zo heel veel truthtellers in het Nederlandse parlement, dus als er dan eentje is die de waarheid hardop durft te zeggen, dan is dat meer dan nieuwswaardig. Case in point, Farid Azarkan veegde gisteren in het debat over het rapport van de informateurs (lees: coalitieakkoord voor het Regime Rutte IV) op schitterende wijze de vloer aan met Mark Rutte. Deze man is 10 jaar premier en heeft in die jaren alles afgebroken. Het land is verzwakt, mensen zijn de vernieling in geholpen. En nu wil deze egoïstische psychopaat nóg vier jaar langer aan de macht blijven!

“Het Nederlandse volk heeft bij meerderheid gezegd, ‘we hebben er geen vertrouwen in’,” aldus Azarkan in een één op één debat met Rutte. “En geef ze eens ongelijk. Deze premier heeft niet een jaar, niet één periode, niet twee, maar hij heeft het al tien jaar kunnen laten zien. Dus als hij zegt, ‘het Nederlandse volk wil dat ik het laat zien,’ tien jaar lang heeft hij het kunnen laten zien!”

“Als we kijken naar de resultaten daarvan,” ging Azarkan verder, “dan zien we een woningmarkt waar honderdduizenden woningen tekort zijn. Waar met een verhuurdersheffing een halvering was van het aantal sociale huurwoningen. Waar ze verkocht zijn onder leiding van de collega van de heer Rutte, de heer Blok… Er is niets meer te krijgen, dat gaat nog járen duren.”

“Dat is het resultaat van het beleid van tien jaar.”

“We zien dat iedere jongere die nu afstudeert een strop om de nek heeft van 21.000 euro. Dat leidt tot stress, tot burn-out, tot psychische klachten. We zien een hele grote groep burgers in Groningen maar ook van de Toeslagenmisdaad, die weten niet waar ze het moeten zoeken. Die moeten elke dag overleven. We zien dat gepensioneerden al jarenlang geen indexatie krijgen. Wanneer en hoe lang moet deze premier het nog laten zien?!” vroeg Azarkan zich dan ook hardop af over de psychopaat Rutte.

(Met dank aan Simone Juffermans voor de video)

Zo. Die kan Rutte in zijn zak steken.