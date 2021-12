Volkskrant woest! ‘Nationalisten en extreemrechts ontmoeten elkaar!’ Gaat over Le Pen en Orban…

Vandaag ontmoeten “extreemrechtse en nationalistische partijen” elkaar volgens de Volkskrant in Warschau. Het grote doel: ze willen een mogelijke alliantie met elkaar bespreken. En dat vindt de linkse krant heel erg eng. Want rechts is natuurlijk heel fout. Al die vuile nazi’s.

Er is, zegt de Volkskrant, “geen officiële gastenlijst” bekendgemaakt. Wat ze wel wisten voor het allemaal begon? Dat Matteo Salvini uit Italië er niet bij zou zijn… en dat twee gasten waarvan de namen wel bekend zijn Marine Le Pen en Viktor Orban zijn.

Je hebt het dus over de leider van het Rassemblement National, die tweede werd bij de laatste presidentsverkiezingen in haar land. En over de leider van Hongarije – die veruit de grootset partij van zijn land leidt.

Deze politici kunnen in eigen land op bijzonder veel steun rekenen. Je zou denken dat ze daarom op een respectvolle wijze behandeld worden. Maar nee. Niets is minder waar. Ze worden gewoon keihard weggezet als extreemrechts, als neo-nazi’s. Omdat ze uitgesproken conservatief én patriottisch zijn.

Dit is hoe de linkse media dit spel al jaren spelen, en ze blijven er maar mee doorgaan. Maar als ze het dan over GroenLinks en hun Europese bondgenoten hebben schrijven ze nooit “extreemlinks.” Terwijl dat pas écht radicale clubs zijn (die stuk voor stuk in eigen land trouwens marginaal zijn).

Maar ja. Dat is natuurlijk niet het beeld dat ze willen scheppen.