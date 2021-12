Vreemdelingenpolitie Ter Apel legt uit protest werk neer: “We kunnen niet meer alles blijven doen.”

De hoge werkdruk voor de vreemdelingenpolitie van het asielzoekerscentrum Ter Apel loopt de spuigaten uit, vandaar dat men voor een korte tijd het werk neerlegt. De politiebonden hebben de werknemers opgeroepen om kort in protest te gaan, al jaren is de werkdruk enorm hoog in Ter Apel.

Het is niet de eerste beroepsgroep die het werk neerlegt vanwege de hoge werkdruk of veiligheidsproblemen in Ter Apel. Vorige week kondigden buschauffeurs van Qbuzz opnieuw in staking te gaan als men niet met adequate veiligheidsmaatregelen zou komen om de zogeheten asiellijn veiliger te maken.

Nu laat de vreemdelingenpolitie dus ook van zich horen, dat laat NU.nl weten. Gerrit van de Kamp, politiebondvoorzitter laat weten dat de limiet al een tijde is bereikt: “De collega’s zeggen niet dat de limiet bereikt is, maar dat we ruim over de limiet zitten. Er is geen rust meer. En het duurt niet maar eventjes, maar al heel erg lang. Er is geen perspectief.”

Zo wil men druk leggen op de politiek, er moet namelijk snel iets veranderen. De situatie is natuurlijk al langer onhoudbaar. Terwijl de problemen met de asielopvang en aso-asielzoekers zich de afgelopen jaren opstapelden is er dit jaar ook nog eens een gigantisch opvangtekort bijgekomen. Asielzoekerscentra lopen letterlijk over van de mensen, ondertussen wordt van onder meer de vreemdelingenpolitie verwacht dat zij met extreem beperkte middelen te werk gaan.

De politievakbond geeft aan dat de agenten hun werk met volle overtuiging blijven doen, maar dat er vanuit de politiek wel verandering moet komen. Want het werk wordt er niet makkelijker op en ondertussen wordt het werk steeds onveiliger: “En dat doen ze ook, al kost ze dat steeds meer moeite en gaat dat steeds meer ten koste van hun gezondheid, veiligheid en privéleven.”