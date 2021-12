Buschauffeurs Ter Apel overwegen opnieuw actie te gaan voeren: ‘Broekers-Knol herhaalt alleen oude afspraken’

Buschauffeurs die tussen Emmen en Ter Apel moeten rijden zijn zeer ontevreden over de ‘nieuwe’ maatregelen die demissionair staatssecretaris Broekers-Knol (VVD) heeft bekendgemaakt. Het is weer ouderwets pappen en nathouden, want de aangekondigde maatregelen zijn haast exact hetzelfde als de vorige keer. De buschauffeurs overwegen om opnieuw actie te gaan voeren.

Één van de eisen van vakbond FNV was dat er vanaf 18.00 uur al beveiligers mee zouden rijden met buslijn 73. Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol laat dat pas vanaf 21.00 uur ingaan. Ook wordt de suggestie gewekt dat deze maatregel slechts van tijdelijke aard is, terwijl de vakbond dit juist voor onbepaalde tijd in wilde stellen.

Daarnaast gaat de speciale pendelbus, die alle tussenstops tussen Ter Apel en Emmen overslaat, pas na de lockdown vaker rijden. Dat betekent dat de buschauffeurs langer op zitten gescheept met de overlastgevende asielzoekers (voornamelijk uit veilige landen). Ook komt er geen standaard beveiliging op station Emmen en bushalte Ter Apel. Het enige wat er wél gebeurt is dat er 50.000 euro wordt vrijgemaakt voor de pendelbus en dat er vanaf 21.00 uur beveiligers meerijden, zo meldt de NOS.

Met andere woorden: er gebeurt praktisch niets. Broekers-Knol hoopt gewoon dat het plichtsbesef van de buschauffeurs het wint van de aanhoudende overlast die de asielzoekers veroorzaken. Eigenlijk is het gewoon een klap in het gezicht voor de buschauffeurs. Het laat ook de totale incompetentie van Broekers-Knol zien. Dat, of het is pure onwil. In beide gevallen is het even kwalijk.

Die buschauffeurs moeten overgaan tot actievoeren en er hard in gaan, want er wordt gewoon echt niet geluisterd. Als de veiligheid van buschauffeurs en passagiers niet kan worden gegarandeerd, dan stop maar het rijden op die buslijn. Of nog beter: sla alleen dat asielzoekerscentrum over. Laat Broekers-Knol maar in haar eigen sop gaar koken, want ze weet zelf ook heel goed dat ze haar kop in het zand blijft steken.