Ter Apel krijgt segregatie-buslijn om normale passagiers te beschermen tegen agressieve asielzoekers

Er komt een nieuwe, directe buslijnverbinding tussen Ter Apel en het station Zwolle. Op die manier hoopt men de overlastgevende asielzoekers van asielzoekerscentrum Ter Apel te scheiden van normale passagiers in Emmen. Eigenlijk is hier sprake van segregatie, want de overlastgevers krijgen nu dus gewoon hun eigen buslijn.

De hoop is dat de directe buslijnverbinding voorkomt dat mensen in Emmen nog te maken krijgen met overlastgevende asielzoekers, maar dat is ijdele hoop. De asielzoekers van Ter Apel kunnen nog steeds met reguliere verbindingen reizen, ze krijgen er nu alleen een optie bij. Het is dus een regelrechte schijnoplossing.

Daarnaast wil de gemeente Emmen samen met Vluchtelingenwerk gaan kijken wat er kan worden gedaan om asielzoekers, die Ter Apel uit zijn gezet, terug te sturen naar het land van herkomst. Dikke kans dat op dat vlak helemaal niets gebeurt, maar het klinkt wel leuk.

Waarschijnlijk is dat ook de reden dat de burgemeester aangeeft dat zij samen met politie en handhavers een ‘extra stap’ zullen gaan zetten om nóg dichter op de problematiek te gaan zitten. Zo wil de gemeente gebiedsverboden in gaan zetten “voor de grootste oproerkraaiers”, meldt De Telegraaf. Het klinkt allemaal mooi, maar daar blijft het ook bij.

De harde realiteit is dat overlastgevende asielzoekers nog steeds met zijden handschoentjes worden benaderd. Want wie vervelend doet en dat maar lang genoeg blijft doen, die krijgt een eigen buslijn.

Vervelende asielzoekers kunnen kennelijk niet worden aangepakt en worden opgesloten. In plaats daarvan hoopt men maar dat ze gebruik zullen maken van die eigen buslijn, zodat de overlast misschien iets minder wordt. Het probleem blijft gewoon bestaan, maar wordt op deze manier hopelijk iets aan het zicht onttrokken. De vraag is alleen hoe lang het zal duren voordat buschauffeurs massaal gaan weigeren om die buslijn te rijden. Het is toch werkelijk te treurig voor woorden dat een lokale overheid nog steeds probeert mee te bewegen, in plaats van met daadwerkelijke oplossingen komt? Het zou niemand meer verbazen als de volgende ‘oplossing’ een paar woedebeheersingscursussen voor asielzoekers is.