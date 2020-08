Chaos en drukte bij asielmeldpunt Ter Apel: asielzoekers kunnen niet eens in een bed slapen

De drukte bij Nederlandse asielzoekerscentra, het stijgende tekort aan personeel bij COA, tel dit bij elkaar op en je hebt een gigantisch probleem! Het aantal asielzoekers stijgt weer rap, maar er is geen plek, geen personeel, om al deze mensen een plek te gunnen. Dreigt hier een nieuwe bom te ontstaan?





De wachttijd voor asielzoekers die zich moeten melden bij het meldpunt in Ter Apel is flink gestegen de afgelopen maanden. Met het langzaam opengaan van ons land, nam het aantal asielzoekers ook weer direct toe. En juist deze stijging kan men niet aan.

VluhtelingenWerk Nederland is vooral geschokt door het feit dat veel asielzoekers op dit moment niet kunnen slapen in een bed. Zij worden min of meer aan hun lot overgelaten terwijl ze wachten op een afspraak bij het meldpunt in Ter Apel.

“Anderhalve week geleden hebben we al aan de bel getrokken omdat asielzoekers in lange rijen moesten wachten in de brandende zon. Ze kregen niet eens een stoel, want daarmee zouden ze kunnen gaan gooien.”

VluchtelingenWerk Nederland uit terecht kritiek: hoezo heeft het COA er geen rekening mee gehouden dat het aantal asielzoekers weer zou gaan stijgen. Door dit soort blunders zien we maar weer eens wat voor een onkunde er is bij de migratiediensten in Nederland. Ze lopen continu achter de feiten aan.

“Ze hadden kunnen zien aankomen dat er weer mensen zouden komen. Het is al jaren dezelfde reflex: als het even kan gaan ze meteen afschalen en ze laten zich continu verrassen door de schommelingen.”