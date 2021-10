Drenthe, Zeeland en Overijssel schieten opvangcentrum Ter Apel te hulp en gaan asielzoekers opvangen

De provincies Drenthe, Zeeland en Overijssel gaan met tijdelijke opvanglocaties asielzoekers van het overvolle aanmeldcentrum Ter Apel opvangen. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol ziet dit als een kleine overwinning, maar eigenlijk is het diep triest.

Aanmeldcentrum Ter Apel heeft slechts 275 tijdelijke opvangplekken voor asielzoekers, terwijl er daar op dit moment zo’n 750 zitten. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft momenteel plekken voor ruim 600 asielzoekers in beeld om ze tijdelijk te kunnen opvangen.

Dit is echt helemaal niets om over naar huis te schrijven. Met man en macht konden er maar een paar honderd tijdelijke (!) opvangplekken worden gevonden, terwijl de wachtlijst uit duizenden namen bestaat. Het demissionaire kabinet moet voor 1 november (minder dan een week dus) 3.000 plekken zien te vinden, meldt RTL Nieuws. De plekken die ze tot nu toe hebben gevonden zijn goed voor een tijdelijke opvang van een week of vier.

De instroom van asielzoekers blijft onverminderd hoog en Broekers-Knol vertelt de Tweede Kamer vol trots dat ze een paar honderd tijdelijke opvanglocaties heeft weten te regelen. Dan ben je de ernst van de situatie toch volledig aan het ontkennen?

Als er niet snel wat gebeurt dan wordt het een situatie waar men de asielzoekers blijft rouleren tussen opvanglocaties. Een weekje hier, een maandje daar. En in de tussentijd maar hopen dat ze alsnog weggaan, want nieuwe huizen en opvanglocaties worden er nauwelijks gebouwd. Het enige resultaat wat hiermee bereikt wordt is dat het administratieve en logistieke deel van het verantwoordelijke staatsapparaat op volle toeren draait, terwijl de boel vast blijft lopen.

Dat is op korte termijn slecht voor de maatschappij, maar uiteindelijk goed. Dan krijgt men ook in Den Haag eindelijk eens door dat de rek er echt volledig uit is. Helaas voor ons (en de asielzoekers) zijn ze behoorlijk hardleers en stuk voor stuk een kei in het ontkennen van de realiteit. Het zal dus nog wel even gaan duren voor ze daar de druk óók beginnen te voelen.