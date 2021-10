Geert Wilders reageert furieus op explosieve stijging asielzoekers: ‘En Mark Rutte doet niks, laat de grenzen wagenwijd openstaan en accommodeert deze zwendel’

De maand september kende een grote stijging wat betreft de komst van nieuwe asielzoekers. Maar liefst 36 procent meer dan de voorgaande maand. Terwijl Nederland afstevent op een ware asielcrisis blijft het asielbeleid onveranderd. Dit tot groot ongenoegen van PVV-leider Geert Wilders, de politicus is van mening dat demissionair premier Mark Rutte niks aan het probleem doet.

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol is vandaag op bezoek geweest bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. De burgemeester waarschuwt al een tijdje dat de situatie onhoudbaar is geworden omdat het azc propvol zit. Enkele weken geleden raakte de VVD-staatssecretaris nog in opspraak omdat ze een doemscenario vreesde voor de Nederlandse asielopvang. Plotsklaps draaide haar mening en ondanks de recente zoektocht naar alternatieve opvangplekken is er nog geen asielcrisis aldus de wel heel rap van mening veranderde Broekers-Knol.

PVV-voorman Geert Wilders vreest vooral voor onze toekomst. In september kwamen er 5000 asielzoekers bij in ons land, volgens de PVV’er is dit nog maar het begin. Er gaan nog veel meer asielzoekers komen, waardoor onze verzorgingsstaat nog méér onder druk komt te staan. Wilders wijst de schuldige in dit verhaal aan: VVD-premier Mark Rutte.

Meer dan 5000 gelukzoekers in september. En het worden er nog veel meer. Ze vreten onze verzorgingsstaat leeg en pikken onze woningen in. En Rutte doet niks, laat de grenzen wagenwijd openstaan en accommodeert deze zwendel. Dat is onverantwoord. Hij zou direct moeten opstappen. https://t.co/HSLLgL6Trn — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 20, 2021

Mark Rutte zou namelijk, volgens Wilders, niks aan het probleem doen. De grenzen blijven openstaan en ons land blijft ondertussen de stroom aan asielzoekers maar opvangen. Waardoor de problemen in ons land alleen maar groter worden. Het tekort aan het woningen wordt op deze manier alleen maar groter. Daarnaast vangen we massaal mensen op, onder het mom van ze een toekomst bieden, om ze vervolgens in een tentenkamp te stoppen.

Het ontbreekt de Haagse lieden aan realisme. De enige manier om de problemen in Nederland adequaat op te lossen is door een strenger, en tegelijkertijd beter, asielbeleid in te voeren. De coalitiepartijen moeten eindelijk eens serieus gaan nadenken over opvang in de regio. Want de situatie in Nederland wat betreft het asielbeleid wordt voor niemand beter op deze manier.