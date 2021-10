“Opnieuw record voor overheid: ‘Hoogste asiel-instroom sinds 2015’”

Openhartig en inclusief Nederland mag juichen van geluk, want de asiel-instroom bereikt een nieuw record! In totaal dienden 5.089 migranten in september een asielaanvraag in, het hoogste aantal sinds de vluchtelingencrisis van 2015. Nu moet de overheid de 11.000 statushouders die recht hebben op een woning nog weg zien te werken.

Volgens de cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) deden in september onder andere maar liefst 1.745 Syriërs, 1.286 Afghanen, 389 Turken, 234 Jemenieten en 230 Somaliërs een asielaanvraag. De laatste keer dat er zoveel aanvragen in één maand waren, was in november 2015. Toen ging het om 7.440 asielaanvragen.

Het record qua asiel-instroom van afgelopen maand valt deels te verklaren door de evacués uit Afghanistan, waarvan inmiddels al een kwart een verblijfstatus zullen krijgen, meldt het AD. Het aantal aanvragen vanuit die groep zal de komende tijd alleen maar oplopen, stelt De Telegraaf.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel, VVD) sprak van een tijdelijke piek in de cijfers, maar verhulde daarmee eigenlijk het werkelijke probleem. Er staan namelijk nog steeds zo’n 11.000 statushouders op de lijst die wachten op een woning. En een piek in het aantal aanvragen betekent niet dat de cijfers daarna ineens naar nul zullen kelderen.

Er zullen dus nog steeds mensen asielaanvragen blijven doen, waarvan er ook telkens weer een paar goedgekeurd zullen worden. Die wachtlijst van 11.000 loopt dus, snel of langzaam, alleen maar op. In de tussentijd moeten die mensen opgevangen worden, waar nu ook al problemen door zijn ontstaan. In alle haast worden overal noodlocaties aangewezen en gebouwd, maar de druk blijft onverminderd hoog.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het aankomende kabinet gaat die aantallen nooit op tijd weg kunnen werken. Sneller meer huizen bouwen heeft geen enkele zin. Want zelfs al zou het lukken, dan voelt de rest van Nederland zich gepasseerd. En reken maar dat zo’n gevoel effect heeft op het stemgedrag van mensen. De enige oplossing is het aanpakken van de asielinstroom voordat de druk écht te groot wordt. Maar iets aanpakken vóórdat het een (te groot) probleem wordt is nou niet bepaald de sterkste kant van dit/het aankomende kabinet.