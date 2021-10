Staatssecretaris Broekers-Knol: ‘Geen asielcrisis, wel 3000 extra opvangplekken voor asielzoekers nodig’

Per 1 november komen er 3000 extra opvangplekken bij voor asielzoekers. Volgens staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel, VVD) is de maximale opvangcapaciteit 29.000, terwijl er nu 31.500 mensen in asielzoekerscentra (azc) zitten.

Die 3000 extra opvangplekken zijn noodlocaties, zoals de Jaarbeurs en de Frieslandhallen. Van structurele opvanglocaties is dus nog helemaal geen sprake. Broekers-Knol roept gemeenten op om met meer opvangplekken voor asielzoekers over de brug te komen. Het is echter nog maar de vraag of gemeenten dat überhaupt kúnnen leveren.

Toch spreekt Broekers-Knol nog steeds niet van een asielcrisis. Ze noemt het tekort aan opvangplekken voor asielzoekers liever een “tijdelijke sterke piek”, meldt het AD. Het lijkt wel alsof deze vrouw in een fantasiewereld leeft. De asielinstroom blijft hoog en gemeenten worstelen al langer om meer plekken te kunnen leveren.

En dan zul je straks zien dat Broekers-Knol met het vingertje naar de gemeenten wijst als zij aan blijven geven dat er écht geen plek is. De enige mogelijkheid is dan nog voor gemeenten om de asielzoekers op te vangen in hotels, maar daar betalen ze dan een flinke rekening voor. Geen enkele gemeente wil dat op zijn bord krijgen, tenzij het Rijk met geld over de brug komt. En het demissionaire kabinet loopt nu al miljarden euro’s over de balk te smijten.

Tel daar nog eens bij op dat de gemeenteraadsverkiezingen in beeld komen. Je kunt er donder op zeggen dat de zittende gemeenteraadscoalities zullen worden afgerekend op het opvangen van asielzoekers, vooral als de gemeente zelf met geld over de brug moet komen om de boel te financieren.

Misschien is dit dan toch het startschot voor het aankomende kabinet om nu eindelijk eens écht iets te doen aan de asielinstroom, want iedereen kan de bui al zien hangen. Het enige verschil is dat het nu de Nederlandse burgers, en dus de kiezers, in de portemonnee dreigt te raken. Laten we hopen dat het niet zover hoeft te komen.