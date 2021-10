Politie bekogeld bij azc met stenen. Geert Wilders wil “asieltuig” naar huis sturen: “Laat ze in hun eigen land maar geweld gebruiken”

Het escaleerde afgelopen week flink in het asielzoekerscentrum van Ter Apel. De politie werd bekogeld met stenen en uiteindelijk zijn er vijf aanhoudingen verricht. PVV-leider Geert Wilders is van mening dat de grens is bereikt, dit soort “asieltuig” moet zo snel mogelijk het land uit. “Laat ze in hun eigen land maar geweld gebruiken”, aldus de PVV’er.

In de nacht van donderdag op vrijdag ontstond er een ruzie in Ter Apel. Verscheidene vreemdelingen gingen met elkaar op de vuist, waardoor de politie snel moest ingrijpen. Echter werden de agenten niet bepaald warm ontvangen: ze werden bekogeld met stenen, aldus De Telegraaf. De rust kon uiteindelijk worden hersteld door de inzet van de ME. Een woordvoerder van de politie zei er het volgende over:

„Een deel van deze groep was betrokken bij overlast en verstoring van de openbare orde. Collega’s werden onder meer bekogeld met stenen. Door inzet van de mobiele eenheid, ondersteund door collega’s van de noodhulp, is de orde hersteld. Vijf mensen zijn aangehouden en zitten vast.”

PVV-leider Geert Wilders is niet te spreken over het incident. Het is zeker niet de eerste keer dat de vlam in de pan slaat in een azc. Nederland krijgt steeds meer last van zogeheten ‘aso-azc’s‘. Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol beloofde eerder al dit probleem harder aan te pakken, maar haar aanpak lijkt tot op heden vrij onsuccesvol. Voor Wilders is de maat vol, dit soort asieltuig moet direct het land verlaten als het aan hem ligt.

Agenten bekogeld met stenen. Knikker dat asieltuig meteen ons land uit. Allemaal. Laat ze in hun eigen land maar geweld gebruiken. https://t.co/xPACahFApA via @telegraaf — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 8, 2021

Vanuit de politiek moet er een keer hard worden afgerekend met dit soort escalaties. Je kan het niet blijven pappen en nathouden. Het is zeker niet het eerste incident in een Nederlandse azc. Wilders heeft gelijk in de zin dat dit grensoverschrijdend gedrag is. Accepteren we zo maar dat agenten worden bekogeld met stenen terwijl ze hun werk doen? Ieder normale politicus zou direct in de bres springen voor onze politieagenten.