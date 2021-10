Gemeenten hebben nog drie maanden om 11.000 asielzoekers met voorrang te huisvesten, maar dat kan niet

Diverse gemeenten zitten met hun handen in het haar, want zij hebben nog drie maanden om in totaal 11.000 asielzoekers met voorrang te huisvesten, maar er is géén plek. Lukt het ze niet, dan kan het zomaar zijn dat de provincie in gaat grijpen en de statushouders in hotels gaat plaatsen, op kosten van de gemeente.

Wethouder van gemeente Haarlemmermeer Fouad Sidali vat het probleem perfect samen: “De rek is er gewoon echt uit”, zegt hij tegen De Telegraaf. En het probleem wordt alleen maar erger.

Het demissionaire kabinet heeft bepaald dat gemeenten asielzoekers met voorrang moeten huisvesten, naar draagkracht. Om die reden zijn er aantallen vastgesteld voor diverse gemeenten, maar er is dus simpelweg geen plek. Tel daar nog bij op dat de asielinstroom onverminderd hoog blijft, terwijl er nauwelijks huizen bij worden gebouwd.

Op den duur wordt de situatie zelfs nog dramatischer. Lukt het gemeenten niet om de statushouders te huisvesten, dan kunnen ze door een provinciebesluit in hotels worden gehuisvest, waar de gemeente in kwestie dus voor moet opdraaien. Een andere ‘oplossing’ is de bouw van tijdelijke woningen.

Maar hoe je het ook wendt of keert, de burger zal worden geconfronteerd met een fikse rekening. Het geld moet namelijk ergens vandaan komen, of er moet ergens flink op worden gekort. En reken er maar niet op dat de statushouders snel zullen integreren en een baan zullen vinden, want dat is tot nu toe nauwelijks het geval geweest. Tenzij we banen meetellen waarvan het loon wordt aangevuld met een uitkering, dán gaat het helemaal prima…

Waar burgers eerder nog niet zo’n last hadden van de kosten die de overheid maakt bij het huisvesten en integreren van statushouders, lijkt daar nu verandering in te komen. De financiële last die zij met zich meebrengen gaat gemeenten nu rechtstreeks raken, en dus ook de burger.