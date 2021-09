Gevolgen opengrenzenbeleid kabinet Rutte: asielopvang vol, noodscenario dreigt

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) luidt de noodklok, er is in Nederland een groot tekort aan opvangplekken voor vreemdelingen. Ondertussen blijven onze grenzen wagenwijd openstaan en blijft de asielinstroom de laatste maanden gestaag stijgen. De asielopvang in Nederland kan het allemaal niet meer aan.

De barmhartigheid van ons kabinet zorgt voor kopzorgen bij het COA. De Nederlandse opvangplekken voor asielzoekers zitten bomvol. Er wordt al gekeken naar noodoplossingen om mensen op z’n minst een slaapplek te geven, maar ondertussen blijven onze grenzen wagenwijd openstaan en stijgt de asielinstroom rap.

De asielinstroom van deze week gaat de schatkist 650 miljoen kosten.

Vuistregel: één 1e asielverzoek kost de schatkist netto 6 ton pp (incl. kinderen, nareis en 18% volgmigratie).

90% v.d. asielinstroom betrof 1e asielverzoeken (https://t.co/8FtK0PKmHU)https://t.co/Hp3RstrtN8 — Dr. Jan van de Beek (@demo_demo_nl) September 28, 2021

Het COA laat weten aan de Telegraaf op zoek te zijn naar plekken om asielzoekers onder te brengen. Als er niet snel nieuwe plekken worden gevonden moeten mensen gaan slapen op veldbedjes in sporthallen en scholen. Het laat pijnlijk zien wat voor een grote problemen een opengrenzenbeleid met zich meebrengt.

De reguliere woningmarkt en sociale woningmarkt zitten muurvast, de doorstroom van asielzoekers naar statushouders hierdoor ook. Er zijn simpelweg niet genoeg woningen voor het aantal woningbehoeftigen in ons land. Ondertussen probeert ons kabinet al jaren enorm ‘solidair’ en ‘sociaal’ te zijn door onze grenzen voor iedereen en alles wagenwijd open te zetten. Alleen kunnen wij de opvang van grote groepen mensen, die later ook nog een huis nodig hebben, gewoon niet aan.

Wat dreigt is een situatie die gewoon niet humaan is. Doordat onze grenzen open staan en wij mensen gretig opvangen zien we de asielinstroom flink stijgen. Ondertussen kunnen wij deze mensen dus gewoon helemaal niks bieden want er zijn gewoon niet genoeg woningen. En het gebrek aan stabiel woonomgeving zal ook de uiteindelijk integratie in de samenleving alleen maar vertragen en belemmeren.

Gisteren maakte het COA bekend dat er voor het eerst sinds de grote vluchtelingencrisis van 2015 een noodopvanglocatie in een congreshal in gebruik wordt genomen. Er staan Nederland dus flink wat problemen te wachten. Dankzij het waardeloze en vooral ondoordachte kabinetsbeleid van de afgelopen jaren.