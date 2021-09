IND: ‘Afgelopen maand hoogste asielinstroom sinds begin 2017, grote groepen Afghanen nog niet eens meegeteld’

Volgens de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) werd Nederland afgelopen maand geconfronteerd met de hoogste asielinstroom sinds begin 2017. In totaal kwamen er 3732 mensen naar Nederland en daar zijn de grote groepen Afghanen nog niet bij opgeteld.

Volgens de IND ging het voornamelijk om Syriërs (1.313), Turken (751), Afghanen (328) en Eritreeërs (121) die zich afgelopen maand hebben gemeld voor een asielverzoek. Het gaat hier om de hoogste asielinstroom sinds begin 2017. In december van 2016 kwamen er wel meer mensen naar Nederland (3900). Maar aangezien er nog heel veel mensen uit Afghanistan niet bij op zijn geteld, lijkt het erop dat december 2016 ruimschoots zal worden overtroffen.

Volgens De Telegraaf komen er ook steeds meer jonge kinderen alleen deze kant op, voornamelijk uit Syrië, Eritrea en Somalië. De periode van rust die de IND had, voornamelijk vanwege de inreisbeperkingen, lijkt dus voorbij.

De druk voor het (demissionaire) kabinet en de IND om actie te ondernemen tegen deze asielinstroom wordt dus verder opgevoerd. De IND heeft al enorme achterstanden bij het wegwerken van huidige aanvragen en mensen worden toch niet teruggestuurd. De mensen die wél recht hebben op asiel, leggen direct nóg meer druk op de woningmarkt. Dit kan zo niet langer, vooral omdat de toestroom van asielzoekers ook alleen maar erger lijkt te worden.

En meer huizen bouwen, ook al zijn het ‘tiny houses‘, gaat ook geen oplossing zijn. De rekening komt bij de burger terecht en het duurt nog jaren voordat die investering terug kan worden verdiend, áls dat al gaat gebeuren. Dat kan namelijk alleen als de statushouders snel degelijk werk gaan vinden. En als ze al werk vinden waardoor ze geen recht meer hebben op een uitkering, dan concurreren ze met de Nederlandse werknemer. Die trekt dan wederom aan het kortste eind, want hierdoor ontstaat concurrentie op loon (terwijl de lasten zullen toenemen).

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Maar ja, in plaats van dat allemaal te benoemen en in te zien kun je ook gewoon ‘xenofoob’ roepen, je kop in het zand steken en doen alsof er een morele overwinning is geboekt.