Geert Wilders fakkelt klagende “asielprofiteurs” af: ‘Nederlanders zouden gat in de lucht springen voor zo’n woning’

Een Irakees asielzoekersgezin mag uit het azc in Heerlen worden gezet nadat ze een grote woning van vier slaapkamers hebben geweigerd. PVV-leider Geert Wilders is van mening dat men nog zelfs een stapje verder mag gaan. Niks is genoeg voor deze “asielprofiteurs”, aldus de PVV’er. De meeste Nederlanders zouden maar al te blij zijn met zo’n woning.

Terwijl Nederland midden in een gigantische woningcrisis zit zijn er ook nog groepen te vinden die alleen maar méér willen. Een Irakees gezin kreeg afgelopen mei een woning aangeboden, maar heeft de woning vervolgens afgewezen. Het zou namelijk niet groot genoeg zijn, waarop de rechtbank in Maastricht het COA toestemming heeft gegeven om deze mensen uit het azc in Heerlen te zetten. Volgens Geert Wilders de juiste beslissing, hij is zelfs van mening dat profiteurs maar beter het land uit kunnen worden gezet.

Nederlanders – die jaren op de wachtlijst staan – zouden een gat in de lucht springen met een woning met vier slaapkamers! Maar voor deze asielprofiteurs is het allemaal niet goed genoeg.

Niet alleen uit het azc zetten, maar het land uit!https://t.co/9Yq3RvQKLn via @telegraaf — Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 13, 2021

Volgens het COA was de weigering van de woning onterecht, ook de gemeente Heerlen achtte de woning in kwestie geschikt voor het gezin. Toch weigerde het Irakese gezin er zijn intrek in te doen.

Wilders kaart terecht aan dat genoeg groepen in Nederland een ‘gat in de lucht zouden springen’ voor zo’n woning. De hypotheken in Nederland reizen de pan uit en de wachtlijsten voor sociale huurwoningen zijn gigantisch gegroeid. Soms moeten mensen bijna zeven jaar wachten op de toewijzing van een woning. Om vervolgens te horen dat andere groepen simpelweg een mooi offer afwijzen omdat het ze niet helemaal bevalt.

De term ‘asielprofiteur‘ is in deze kwestie dan ook meer dan terecht. Door de woningnood rollen de mensen over elkaar heen om een woning te bemachtigen, om vervolgens te horen dat bepaalde groepen die voorrang genieten vervolgens een luxe woning weigeren. Dat is natuurlijk niet goed te praten, terecht dat Geert Wilders hier flink wat kritiek over uit.