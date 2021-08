Falend asielbeleid in een notendop: Gelders dorp van 60 inwoners krijgt asielopvangcentrum voor meer dan 500 mensen

In het Gelderse dorpje Deelen hebben bewoners te horen gekregen dat er een opvangcentrum komt voor 200 asielzoekers en 341 arbeidsmigranten. Een vrij groot opvangcentrum wordt in een dorpje van 60 inwoners geplaatst. “Dat is één inwoner op negen migranten” zoals PVV-senator Marjolein Faber nog maar eens benadrukt. Het laat zien dat het kabinet maar wat aanrommelt met de plaatsing van asielcentra in Nederland. Er moet snel wat veranderen wat betreft het asielbeleid.

Het is bijna typisch Nederland geworden om asielzoekerscentra op de meest onlogische plekken en in de meest onwerkelijke verhoudingen te plaatsen. Ditmaal is het Deelen, een Gelders dorpje van zo’n 60 inwoners, dat een azc krijgt die groter is dan het dorp zelf.

Het college van burgemeesters en wethouders van Ede heeft dit gisteravond bekend gemaakt, dat meldt de Stentor. Bewoners hebben eerder al protest ingediend, maar het gaat er nu toch echt komen. De gemeente heeft wel gezegd ‘waar mogelijk’ rekening te houden met de inwoners van Deelen. Ja, maak dat de kat wijs.

Denk je dat één migrant op 9 inwoners veel is.

Het college van Ede (CDA CU VVD GL Gemeente Belangen) bakt ze helemaal bruin.

Zij scheept 60 inwoners van Veluwse dorpje Deelen op met 200 asielzoekers en 341 migranten.

Dat is op 1 inwoner 9 migranten! https://t.co/yeyBUMdntq — Marjolein Faber (@pvvfaber) August 25, 2021

Deelen wordt dupe van Nederlands asielbeleid

De Nederlandse politiek heeft er een handje naar om lokale en regionale verhoudingen compleet te verpesten. Want hoezo is het een ‘goede keus’ om een dorp van 60 inwoners op te zadelen met meer dan 500 asielzoekers en arbeidsmigranten? De sfeer en de lokale verhoudingen in zo’n dorp worden plotsklaps op z’n kop gezet.

Het meest vervelende is ook dat de politiek veelal niet luistert naar de wensen van inwoners zelf. Nu heeft de gemeente Ede, waar Deelen onder valt, besloten om een klein dorpje als ideale plek voor een asielopvangcentrum te bestempelen. Maar iedereen met een greintje gezond verstand ziet toch in dat dit nergens op slaat?

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze omroep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Net als met de plaatsing van windmolens of zonneparken houden gemeentes en provincies nul rekening met de wensen van inwoners. Ze worden letterlijk lukraak geplaatst zonder de gevolgen van de plaatsing te overzien. De inwoners van Deelen kunnen klagen wat ze willen, maar ze worden uiteindelijk toch van het kastje naar de muur gestuurd. Ondertussen verandert een klein pittoresk dorp radicaal door de grillen van een grote gemeente.