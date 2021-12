Politiebonden zijn geouwehoer met asielzoekers in Ter Apel spuugzat: ‘Vreemdelingenpolitie, leg je werk neer!’

Politievakbond ACP drukt zich in een persbericht nog netjes uit, maar het is overduidelijk dat ze helemaal klaar zijn met de etterende situatie met agressieve asielzoekers in het overvolle Ter Apel. De politievakbond spreekt van “chronische onderbezetting” bij de vreemdelingenpolitie en waarschuwt ervoor dat de gezondheid, veiligheid en het privéleven van deze agenten steeds meer onder druk is komen te staan.

Buschauffeurs en personeel van het asielzoekerscentrum in Ter Apel zijn niet langer de enige partijen die aan de bel trekken. Politievakbond ACP geeft nu ook aan dat de maat vol is. Tegelijkertijd gebruiken ze de kritiek om een sterkere positie bij de onderhandelingen over de nieuwe politie-cao te krijgen, meldt RTL Nieuws. Hun doel is om te blijven onderstrepen dat er nu écht wat moet gebeuren voor de agenten en specifiek voor de vreemdelingenpolitie.

Hiermee brengen ze de politie enigszins in een vervelende positie. Want als er niets aan Ter Apel gebeurt, waardoor buschauffeurs moeten blijven worden beschermd en burgers last blijven houden van agressieve asielzoekers, gaat een beter politie-cao dan helpen? Agenten die het inmiddels niet meer trekken omdat er om de haverklap wat aan de hand is, zullen het nog steeds niet trekken ook al gaat hun loon met een paar procent omhoog en krijgen ze een paar extra vrije dagen. Natuurlijk zouden agenten een veel betere cao moeten krijgen, maar daar los je dit probleem niet mee op.

Als de politievakbond zich echt hard wil maken voor de vreemdelingenpolitie, dan moeten ze eisen dat er eens echt actie wordt ondernomen tegen de overlast door asielzoekers in Ter Apel. De situatie lijkt nu door de vakbond te worden gebruikt om het eigen bestaansrecht te willen onderstrepen, in plaats van de vreemdelingenpolitie niet langer op te willen blijven zadelen met iedere dag weer hetzelfde geouwehoer rond dat asielzoekerscentrum.