VVD-coryfee Frans Weisglas niet blij met late coalitieakkoord: ‘Met normaal gedrag had het kabinet er al in mei kunnen zitten’

De formerende partijen zijn blij dat ze deze week eindelijk een coalitieakkoord kunnen bereiken. Maar niet iedereen is even opgelucht. De oud-Kamervoorzitter en VVD-prominent Frans Weisglas vindt het niet normaal dat we hier meer dan 250 dagen op hebben moeten wachten. ‘Met goede wil en inspanning en met normaal gedrag had het kabinet er in mei kunnen zitten.’, aldus de VVD’er.

Frans Weisglas heeft zich gedurende deze formatie al vaker negatief uitgesproken over de gang van zaken. Afgelopen zomer riep hij nog op tot nieuwe verkiezingen. Mocht de formatie tegen het eind van de zomer nog niet zijn beslecht dan moest men maar terug naar de stembus. Een mening die Wilders deelde en tot op de dag van vandaag nog uitspreekt.

Terwijl de formerende partijen nog net niet de champagne hebben gepopt is Weisglas opnieuw niet blij met de gang van zaken. Hij vindt het bijzonder dat men zo blij is. Deze formatie had namelijk makkelijk in mei al kunnen zijn afgerond. Daarnaast is hij niet blij met het 50 pagina’s dikke regeerakkoord. Dit is namelijk niet wat men de kiezer had beloofd, zei Weisglas bij BNR.

De VVD’er heeft in deze kwestie natuurlijk helemaal gelijk. Het is te bizar voor woorden dat juist deze formatie de recordboeken in gaat. We krijgen gewoon een voortzetting van het vorige kabinet, had men hier nu echt ruim 260 dagen voor nodig? Daarnaast is de belangrijkste belofte, een regeerakkoord op basis van hoofdlijnen, nu al niet nagekomen. Er gaat opnieuw een aardig dik dossier de basis vormen van de beleidsvorming. We krijgen dus weer een dichtgetimmerd akkoord dat het debat in de Tweede Kamer grotendeels onnodig maakt.

Strakke fractiediscipline en coalitiegehoorzaamheid zal de koers zijn de komende jaren. We kunnen fluiten naar die nieuwe bestuurscultuur.