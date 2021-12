Wilders vernielt Regime Rutte IV: ‘Een nachtmerrie voor Nederland! In ieder ander land was Rutte met pek en veren weggejaagd’

Vandaag was er in de Tweede Kamer een debat over de vorming van een nieuwe coalitie die dezelfde als de oude coalitie is, en over het belachelijke akkoord dat ze met elkaar hebben gesloten. Natuurlijk was dat debat een theatervoorstelling. Niets meer, niets minder. Maar het was toch wel vermakelijk om de inbreng te zien en horen van Geert Wilders. Want die liet werkelijk geen spaan heel van die klimaat-, corona-, immigratie-, en Deugfascisten.

Het was vandaag weer eens bijzonder vermakelijk om te zien hoe Geert Wilders de vloer aanveegde met het walgelijke rampenkabinet. Daarbij richtte hij zijn pijlen meteen op Mark Rutte. Want, zei de PVV-leider, in elk ander land was die gek “met pek en veren weggejaagd.” Alleen in Nederland kan zo’n corrupte, nihilistische, principeloze faalhaas voor de vierde keer premier worden. En dan niet omdat het volk het wil, maar omdat Rutte de politiek totaal in zijn zak heeft en onze politiek dus kapotgesloopt is.

“Nederlanders zullen zijn leugens en zijn wanbeleid nooit vergeten,” ging Wilders verder.

Zo is het maar net.

Ook was Wilders woest op de inhoud van het akkoord dat de betrokken partijen met elkaar gesloten hebben. “Waarom zijn er wel miljarden voor stikstof, maar niet voor zorg?” vroeg hij terecht. Daarom wil hij dat dit geld overgeheveld wordt van het radicaal-linkse doel naar een doel dat zowaar nuttig is voor Nederlanders.

Natuurlijk gaat dat niet gebeuren, want dit kabinet wil de linkse hobby’s ten koste van alles aan ons land opleggen. De zorg wordt bewust, willens en wetens, uitgekleed. Het is niet per ongeluk dat de zorg bijna kapot is; het is een bewust doel van dit kabinet.

“De lafheid gaat weer regeren,” zei Wilders verder. “Wij zullen niet accepteren dat de gewone Nederlander weer de dupe wordt” van dit kabinet. En, zei hij, daarom zullen hij en zijn partij het kabinet vanaf dag 1 bestrijden… net zolang tot het niet meer bestaat.

Het akkoord, zei Wilders, is “een gedrocht” zoals hij maar zelden heeft gezien. Het CDA, de ChristenUnie (haha, want met het christendom heeft die judaspartij niets meer te maken) en het CDA hebben zich uitgeleverd “aan Sigrid Kaag. Het lijkt wel alsof Mark Rutte tijdens de onderhandelingen op vakantie was.”

Zo. Die kunnen de walgelijke figuren van het Regime Rutte IV in hun achterwerk steken.