Wilders ziet Rutte IV totaal niet zitten: “Een ramp voor Nederland”

Geert Wilders is heel duidelijk over zijn visie op Rutte IV, het verschrikkelijke kabinet dat nu druk in elkaar gezet wordt door de coalitiepartijen. Het is, zegt de PVV-leider, niets meer of minder dan “een ramp voor Nederland.”

Het zal niemand verbazen, maar Geert Wilders is bepaald niet onder de indruk van het nieuwe kabinet dat ons land te wachten staat. Nou ja, niet op positieve wijze, tenminste. Want wat hij ziet zorgt er zo ongeveer voor dat hij een hartverzakking heeft gekregen. Zó slecht is de bende die de kabinetsposten mogen innemen.

10 januari 2022: Rutte 4 op het bordes. Een ramp voor Nederland.

Nog meer immigratie en islam, miljarden naar klimaat, bezuinigingen op de zorg, nul extra koopkracht en vreselijke lockdowns. De #PVV zal als grootste oppositiepartij vanaf dag 1 snoeiharde #oppositie voeren! pic.twitter.com/L7a82OgryG — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 30, 2021

“Een ramp voor Nederland,” aldus Wilders. “Nog meer immigratie en islam, miljarden naar klimaat, bezuinigingen op de zorg, nul extra koopkracht en vreselijke lockdowns.”

Dat is hoe hij de toekomst van Nederland de komende jaren voor zich ziet. En dat komt allemaal door die malloten die op de coalitiepartijen gestemd hebben.

Maar, gaat Wilders verder, dit betekent niet dat de PVV bij de pakken neer gaat zitten. “De PVV zal als grootste oppositiepartij vanaf dag 1 snoeiharde oppositie voeren!” kondigt hij namelijk al aan.

Laten we het hopen. Want dat Wilders dit nieuwe kabinet Rutte IV keihard moet aanvallen kan een blinde nog zien. Het is werkelijk een bende, een puinhoop, van politieke maffiosi.