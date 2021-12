Woningnood in Nederland dreigt nooit opgelost te worden: ‘Bij bouwen nieuwe woningen houdt men te weinig rekening met klimaatverandering’

Er wordt bij het bouwen van nieuwe woningen te weinig rekening gehouden met de lange termijn gevolgen van de klimaatverandering, dat zijn de conclusies van de Deltacommissie. In andere woorden: het Rijk moet opnieuw naar veel nieuwbouwprojecten kijken hoe haalbaar de plannen zijn. Met de grote angst voor de klimaatverandering schiet het natuurlijk nooit op met de bouw van vele nieuwe woningen.

Er moet vóór 2030 één miljoen nieuwe woningen worden gebouwd om de woningnood aan te kunnen pakken. Maar de Deltacommissie zet vraagtekens bij dit plan. Meer dan 800.000 woningen worden namelijk gebouwd op plekken die mogelijk niet bestendig zijn tegen de lange termijngevolgen van de klimaatverandering, dat meldt de NOS.

De meeste woningen uit deze risicogroep worden in de Randstad gebouwd, daar is immers de woningnood het meest urgent. Maar de plannen voor de woningen zijn nu dus omstreden verklaard, omdat men vreest dat de plekken waar ze komen te staan mogelijk in de toekomst helemaal niet zo fijn zijn om te wonen – dit door de zeespiegelstijging of enorme droogte. Er wordt dan ook een oproep gedaan naar het Rijk om bouwplannen af te stemmen op onder meer hoogwaterrisico.

In andere woorden: het zou goed kunnen dat bouwplannen vertraging gaan oplopen door dit advies. Zo gauw het woord ‘klimaatverandering’ valt dan zijn de hoge piefen in Den Haag van de leg. Het is nu natuurlijk wachten op de klimaathysterie van partijen zoals GroenLinks die moord en brand gaan schreeuwen. Want het zou, volgens de klimaatapologeten, onverstandig zijn om lukraak te gaan bouwen.

Door de obsessie met klimaatverandering zou het zomaar kunnen dat de woningnood nog groter gaat worden. Terwijl Nederland maar aan één ding behoefte heeft: bouwen, bouwen en bouwen.