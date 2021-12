Zo kan het ook: ‘Belgische politie grijpt niet in als theaters en bioscopen open blijven’

Voor diverse Belgische podia-ondernemers is er vandaag goed nieuws. Ondanks het feit dat de Vlaamse overheid de regio op slot heeft gegooid kunnen zij zonder al te veel problemen open blijven. Uit protest wilden diverse bioscoop- en theaterondernemers vandaag gewoon open blijven, tegen de regels in, en de politie en diverse burgemeesters hebben kenbaar gemaakt hier geen enkel probleem mee te hebben.

Het zijn al uiterst zware tijden voor ondernemers, ook in België kende men de afgelopen maanden flink wat restricties en uiteindelijk zijn ook onze zuiderburen in een volledige lockdown gegaan. Uitgerekend vlak voor de kerstdagen, terwijl juist deze periode in het jaar een leuke schnabbel hoort op te leveren.

Uit protest tegen de Vlaamse sluiting hebben diverse eigenaren van theaterpodia en bioscopen aangegeven de deuren juist open te houden op Tweede Kerstdag. En opmerkelijk genoeg hebben ze een soort van groen licht gekregen van burgemeesters en de politie, zij hebben aangegeven niet actief te zullen gaan handhaven, dat meldt NU.nl.

Afgelopen woensdag werd abrupt door de Vlaamse overheid medegedeeld dat de gehele regio vanaf Tweede Kerstdag in een lockdown zou gaan, wat enorm vervelend nieuws was voor ondernemers. Gelukkig worden zij vandaag door lokale autoriteiten gematst en wordt er even de andere kant opgekeken. De handhavingsdiensten in Vlaanderen hebben laten weten dat andere ‘criminele activiteiten’ meer de prioriteit verdienen:

“Er zoveel andere echte criminele fenomenen zijn die meer prioritair zijn. We gaan de politie niet vragen om de wacht te houden voor theaterzalen of om systematisch processen-verbaal op te stellen.”

