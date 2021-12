Zonnepanelen Nederland ‘tikkende milieutijdbom’: ‘Flink wat problemen als we er niet goed mee omgaan’

Van windmolens weten de meeste mensen inmiddels wel dat ze niet bepaald milieuvriendelijk zijn – en ook niet voor de gezondheid van mensen. Maar daarbovenop lijkt er een nieuw probleem te ontstaan: de zonnepanelen in ons land. Naar verwachting zullen de bijna 80 miljoen zonnepanelen die in 2024 op Nederlandse daken liggen een “tikkende milieutijdbom” worden.

Naar schatting zullen er ongeveer 80 miljoen zonnepanelen liggen op Nederlandse daken in 2024. Maar tot op heden heeft men niet echt een goed plan voor de recycling van al deze miljoenen zonnepanelen. Wat dit duurzame alternatief dus tot een tikkende tijdbom maakt, aldus de NOS.

Het recyclen van zonnepanelen is een duur en ingewikkeld proces, enige hulp van de overheid, die de aanleg van zonnepanelen maar al te graag subsidieert, zou natuurlijk fijn zijn. Helaas blijft het muisstil vanuit de politiek en dat zorgt voor kopzorgen bij experts.

“Wij verwachten dat er eind 2024 al zo’n 80 miljoen zonnepanelen op Nederlandse daken en op de grond liggen. Dat is natuurlijk een tikkende milieutijdbom als we daar niet goed mee omgaan. Daarom moeten we gewoon gaan investeren in goede recyclingfaciliteiten in Nederland.”

Op dit moment worden afgedankte zonnepanelen door een shredder gehaald om er vervolgens betonmateriaal van te maken. Maar volgens experts is dit zonde. Als men investeert in betere, en dus duurdere, recyclemethodes dan kan men de kostbare producten die in zonnepanelen zitten voor andere doeleinden gebruiken.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Net als met de ondoordachte bouw van tal van windparken heeft men in Den Haag nooit even twee stappen vooruit gedacht. Net als bij windmolens hebben zonnepanelen maar een bepaalde levensduur. Wat er dan met het product moet gebeuren is nooit echt goed uitgewerkt. En nu zien we dat al snel richting een deadline gaan, 2024, waarin er toch wel een goedwerkend recycleprogramma klaar dient te staan. Helaas is hier nog niks van zichtbaar.