Column Frits Bosch: Hubert Smeets (NRC) moet naar de psychiater

Hubert Smeets is één van de columnisten van NRC Handelsblad. Hij is historicus en doet verslag van de wederwaardigheden in Rusland en omstreken. Maar nu vindt hij het moment gekomen om ook commentaar te leveren op de binnenlandse politiek. Dat kan hij beter niet doen, want hij slaat de plank finaal mis. In de krant van 13-1-22 schrijft hij “Pak anti-parlementaire partijen stevig aan”…”radicalisering leidt dus niet tot isolement.., maar juist tot groei van het anti-democratische Umfeld.” Jammer hè, Hubert?! We vinden dat heel sneu voor je.

Hubert, mag ik je een advies geven: je doet er goed aan bij de psychiater op de bank te gaan liggen, want het lijkt er op dat het anti-democratische en anti-parlementaire Rusland bij jou in je bovenkamer naar binnen is geslagen. Dat vind ik vervelend voor je dus gauw met Esther van Fenema een afspraak maken!

PVV en Forum voor Democratie zitten beiden in het parlement en beiden trachten het parlement juist beter te laten functioneren. Daar schort het namelijk in aanzienlijke mate aan. Beiden partijen worden al tijdenlang onderworpen aan een cordon sanitaire. Ze worden antiparlementair en antidemocratisch buitengesloten door het Kartel. Smeets schrijft daar uiteraard niet over. Beseft hij wel dat buitensluiten, cancel culture, fascistoïde is? Joseph Goebbels slaat Smeets goedkeurend gade op z’n wolkje.

De formatie heeft een jaar geduurd, maar met geen van de rechtse partijen is een gesprek gevoerd. Wat een schande en wat een afbreuk doet dat aan onze democratie! Smeets heeft moeite met wat deze parlementariërs naar voren brengen. Hij walgt ervan. Maar wat ze zeggen valt binnen de vrijheid van meningsuiting. Inderdaad: het Kartel is springlevend, met kartellianen die openlijk blijk gegeven elkaar niet te kunnen luchten of zien, “hier scheiden onze wegen” en “u bent een leugenaar” etcetera etcetera. Het was allemaal te walgelijk om aan te gluren.

We hebben nu dus een premier die liegt, hij heeft geen actieve herinneringen en wil geen verantwoordelijkheid nemen, maar hij laat wel ons landje verloederen. Volgens de peilingen zien drie op de vier burgers deze man liever vetrekken. Wat gek is dat hè? Hoe zou dat nu toch komen??

We zitten nu opgescheept met een regering waarover iedereen het eens is dat gekozen is voor machtsposities en geslacht boven competentie. Twee voorbeelden. De idiotie ten top is dat mevrouw Kaag financiën doet zonder enig verstand van zaken. Zeven economen laten weten de plannen bullshit te vinden en CPB vindt dat ook. Een generaal moet gaan salueren voor Kajsa Ollongren. Wat een vernedering moet dat zijn voor de man in functie. Dat gun je niemand.

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Het vertrouwen in de politiek is ultiem laag en niet zonder reden. Het lijkt werkelijk nergens meer naar. En nu komt Rusland kenner Smeets ons vertellen dat twee partijen op rechts anti-parlementair en anti-democratisch zijn. Veel gekker moet het echt niet worden. Hubert, je moet echt snel naar Esther, hoor!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.