Aan macht verslaafd lockdownkabinet laat teugels MINIMAAL vieren: maar belachelijke restricties blijven

Het is te triest voor woorden. Terwijl in vrijwel alle buurlanden mensen naar het café en het restaurant kunnen weigert het kabinet Rutte IV nóg steeds om horeca ook bij ons open te gooien. Het Nederlandse volk moet wat de Haagse tirannen betreft genoegen nemen met beperkte opening van sportscholen, kappers, en winkels. Café’s en restaurants mogen verder prima kapot gaan, aldus de politici.

Alle media berichten vandaag heel blij dat Nederland hoegenaamd “open” gaat. Want, jawel, het hoger onderwijs, het mbo, kappers, winkels, en sportscholen mogen weer aan het ietwat normale leven beginnen. Dat is dan wel behoorlijk beperkt, maar blijkbaar moeten we dat maar voor lief nemen.

Hoe beperkt? Nou, zo beperkt. Winkels mogen open, maar op afspraak, en tussen 5 uur ’s morgens en 5 uur ’s middags. Voor sporten geldt die tijdsbeperking niet. Maar voor winkels dus wel. En op afspraak.

Dit is geschift en er is helemaal niets om “blij” mee te zijn. Het kabinet gedraagt zich als een tiran die mensen 10 grondrechten heeft afgepakt en vervolgens zegt dat burgers verheugd moeten zijn als ze er 2 of 3 gedeeltelijk terugkrijgen.

Ik dacht het dus niet. Het hele land moet open. Die achterlijke dingen als “winkelen op afspraak” moeten bij het grofvuil worden gezet… en de horeca hebben het volste recht óók open te gaan. Café’s en restaurants worden finaal de vernieling in geholpen. Rutte IV wil daar nog een schepje bovenop doen.

FVD is woest

Dat is volstrekt onacceptabel. Gelukkig ben ik niet de enige die daar zo over denkt. Ook bij Forum voor Democratie reageren ze furieus:

De harde lockdown wordt een ietsjes minder harde lockdown. We zitten dus nog steeds in het ‘pandemie’-frame. Wanneer stappen we eruit? Alles moet gewoon weer volledig open. Zonder QR-codes, mondkapjes en andere fratsen. De vrijheid moet terugkeren. We moeten weer gaan leven! #FVD pic.twitter.com/8sflFT8GFx — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) January 13, 2022

Sporten wordt “weer mogelijk,” voor jong en oud, en voor volwassenen én de jeugd. Maar wacht: er mag geen publiek bij zijn. Want jongens, stel je voor dat er mensen toekijken. In de buitenlucht. Het idee moet natuurlijk wel blijven dat bij elkaar komen levensgevaarlijk is… ook als dat buiten gebeurt waar het risico op besmetting letterlijk nihil is.

Het is te weinig

Geen wonder dat FVD dit helemaal niets vindt. Ondernemers én de rest van de bevolking krijgen een afgekloven botje toegegooid en moeten het daar maar mee doen.

Het is nu aan Nederlanders om duidelijk te maken dat dit véél te weinig is. Het kabinet hoopt hiermee weg te kunnen komen; dat wij Nederlanders een béétje mildere onderdrukking pikken omdat we dan in ieder geval weer ‘iets’ mógen.

We gaan nu zien of de gemiddelde Nederlander zo dom is om daar in te trappen… of dat het kabinet het volk toch een beetje onderschat. Gezien het gebrek aan massaal verzet de afgelopen twee jaar (op de laatste dagen na) vrees ik het ergste. Nederlanders zijn geestelijk namelijk al jaren gecastreerd. De kans dat ze hun mannelijkheid opeens hervonden hebben lijkt me erg klein.