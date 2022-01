Aboutaleb baalt van onwettelijke actie Ankie Broekers-Knol: “Dit is zo slecht voor de bestuurlijke verhoudingen!”

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is niet te spreken over voormalig staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. Broekers-Knol was pas net afgezwaaid als bewindspersoon toen bleek dat zij helemaal niet het recht had om gemeenten te dwingen asielzoekers op te vangen. Aboutaleb meent dat dit de politieke verhoudingen schaadt.

Voormalig staatssecretaris Ankie Broekers-Knol heeft gegokt en gewonnen. Door middel van bluf heeft ze vijf gemeenten, waaronder Rotterdam, onder druk kunnen zetten om asielzoekers op te vangen. Alleen bleek gisteren dat er helemaal geen wettelijke basis is voor zo’n actie. Broekers-Knol heeft dus iets gedaan wat helemaal niet mocht, nu mag haar opvolger binnenkort op het matje komen. Immers is de VVD-politica gisteren afgezwaaid en niet meer verantwoordelijk.

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb baalt van deze onwettelijke actie. Zijn stad heeft al meermaals de nek uitgestoken om het Rijk te helpen bij de plaatsing van asielzoekers. Dat uitgerekend Rotterdam ineens gedwongen werd om nog meer mensen op te vangen voelde aan als een bestraffing:

“De aanwijzing voelt als een tik op de neus. Alsof wij onwillig zijn. Integendeel. In de afgelopen maanden heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond coöperatief meegewerkt aan het huisvesten van enkele honderden statushouders in de regio. Al jaren hebben wij in goede samenwerking de huisvestingsopgave van asielzoekers en statushouders met het Rijk opgepakt, maar deze manier van doen voelt als een onterechte tik op de neus.”, aldus Aboutaleb in gesprek met Rijnmond.

De laatste jaren stond de relatie tussen het Rijk en Nederlandse gemeenten al onder druk, maar door dit soort fratsen neemt het vertrouwen natuurlijk nog meer af. Het kan en mag niet zo zijn dat gemeenten onderdeel worden van een Haags politiek spelletje of bluf.